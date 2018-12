Andrea Boquete, un refuerzo de lujo para Quimsa en la Liga

Fotos JERARQUÍA. Andrea Boquete, ex alera de Obras, llega a la Fusión y sin dudas será una de las referentes del plantel de Pedemonte.

La Asociación Atlética Quimsa se prepara con todo para lo que será la nueva temporada de la Liga Femenina de Básquet que arrancará en 2019.

Andrea Boquete, alera de 1,80 m, ahora exjugadora de Obras Basket se convirtió en la primera "nueva" incorporación de Quimsa para la próxima temporada.

Boquete nació en Godoy Cruz, Mendoza, el 24 de septiembre de 1990 y participó de la primera edición de la Liga Nacional Femenina con la camiseta de Estrella de Berisso. A su vez, jugó la AmeriCup que se disputó del 6 al 13 de agosto de 2017 en El Templo del Rock. En dicho torneo, Argentina fue subcampeón y clasificó para el Mundial que se realizó este año en Tenerife, España.

La alera integra selecciones nacionales desde el 2007, aunque su debut en la mayor se produjo en el Sudamericano 2010. Integró el equipo que logró el bronce en el Mundial U19 de Tailandia.

"Mauricio (Pedemonte) siempre me proponía la idea de ir a jugar a Quimsa y por diferentes motivos no se dio. Y ahora, este año cambiaron las cosas. Me gustó la idea. Creo que Quimsa es un club con buena infraestructura. Tiene una muy buena base y cada año va mejorando. A la vista está los resultados que fue obteniendo, siempre competitivo, llegando a 2 finales. Eso fue lo que me gustó para tomar la decisión de quedarme. Quiero que la liga argentina sea más competitiva. Lo de Quimsa me cautivó, me encantó y es buena idea para poder quedarme", dijo Boquete.