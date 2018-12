29/12/2018 -

Mitre Vóley tiene dos nuevos títulos. Las chicas de la categoría Sub 17 y Sub 21 se adjudicaron el Clausura de la Asociación Santiagueña de Voleibol. En Sub 17, el elenco aurinegro venció a a Olímpico de La Banda por 3 sets a 0; en tanto que en Sub 21 derrotaron a Ateneo por 3 sets a 2.