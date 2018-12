La soja, el maíz y el trigo cierran el año con subas del 190%

29/12/2018 -

Los principales granos que se comercializan en la plaza argentina subieron en pesos alrededor de 190% a lo largo del año, impulsado esencialmente por la devaluación de la moneda del peso frente al dólar que fue superior al 100%.

Tanto el maíz como la soja cerraron con subas del 196% y 190%, respectivamente, respecto a los precios finales de 2017 e incluso llegaron a tocar máximos superiores al 200%.

En la plaza rosarina, el maíz cerró hoy a $5.300 la tonelada, un precio 196% mayor que los $2.700 vigentes a fines de 2017.

A mediados del corriente mes de diciembre, el maíz tocó un máximo de $5.700.

Con similar tendencia se movió la soja, que cerró este año en $ 9.000 la tonelada, un precio 190% superior al vigente el último día hábil de 2017, cuando finalizó a $4.720.

El valor máximo de la oleaginosa en el mercado local se verificó a fines de septiembre, en $10.700 la tonelada.

Por último, el trigo finalizó en Rosario el año con un precio en dólares de U$S 195 la tonelada, lo que representó una merma de U$S 15 respecto al cierre de 2017.

En el Mercado de Chicago, donde aún resta una rueda hábil para el cierre del año, los precios estuvieron muy influenciados, sobre todo en lo que hace a la soja, por el conflicto comercial entre China y EE.UU.

La cotización de la soja bajó 8% este año, al pasar de U$S 350 a U$S 324 la tonelada.

La tendencia fue totalmente opuesta para el maíz y el trigo. El primero ganó 6% en el año, pasando de U$S 139 a U$S 147 la tonelada; mientras que el trigo dio la nota con una suba de 17%, de U$S 159 a U$S 187 la tonelada, con máximos de U$S 211.

De cara a este escenario, Andrés Aldao, corredor de Granar, dijo a Télam que por el lado local hay que tener en cuenta que "venimos de una cosecha que no fue buena por la sequía, con poco producto, y eso empujó hacia arriba los precios en el mercado local".