Fotos Condenaron a cuatro depravados por violaciones reiteradas en perjuicio de seis pequeñas hermanas

29/12/2018 -

La Justicia condenó ayer a cuatro bestiales individuos, al hallarlos responsables de ultrajar sexualmente a seis hermanitas en el departamento Juan Felipe Ibarra. En juicio abreviado, Belindo Ariel Orellana, padrastro, recibió 9 años; Cristian Omar Orellana, 9 años y 6 meses; Joaquín y Jesús Orellana, 3 años de cárcel: los dos últimos incurrieron en manoseos. Según la síntesis de la fiscal Andrea Juárez, la casa del horror se situaba en el departamento Juan Felipe Ibarra. Años atrás, Ana María Lejido inició una convivencia con Belindo Orellana. Cadena de vejaciones Con él tuvo cuatro hijas. También, la mujer criaba a dos niñas, fruto de una relación anterior. Al poco tiempo, Belindo empezó a abusar de la mayor de sus dos hijastras. La sacó de la escuela y relegó al rol de esclava sexual entre los 10 y 16 años. Al tiempo, incluyó a seis hermanos y cuatro sobrinos a las involuntarias orgías con las hijastras y sus propias cuatro hijas. En total, la Fiscalía investiga a once hombres: siete hermanos y cuatro de sus hijos. Permanecen prófugos, tres más, y para los otros fue difícil acreditar los abusos sexuales. Inhumanos Aunque los psicólogos advirtieron que algunos adolecen del roce de la civilización, la mayor de las víctimas fue categórica. "Me violó mi padrastro de chiquita. Le conté a mi maestro y no hizo nada. Mi padrastro me abusaba. Mi mami se reía y les gritaba: ‘viólenlas’. relató la adolescente de 15 años, madre a los 13. "Se las pasaban de mano en mano a mis hermanas y las violaban y las manoseaban como querían", acotó. El instigador Quien potenció el instinto animal en la "tropa" salvaje fue Belindo. Él la tomó para sí a la mayor. La violaba cuándo, dónde y cómo quería. Si la nena lloraba, a todas las mandaba a dormir al corral de animales. Un día común, la pareja se emborrachaba y los hombres (sus hermanos) "liberaban sus demonios" y lo padecías las chicas: 10, 12, 8 y 7 años, las pequeñas. Como en tantas ocasiones la madre veía que desnudaban a sus hijas: "Agárrenlas bien fuerte, violenlas y que se mueran de una vez", los arengaba. Después de casi dos horas de audiencia, el juez de Control y Garantías, Rodolfo Améstegui, ayer condenó a los cuatro