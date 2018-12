Hoy se completará la segunda fecha del torneo que organiza la Nueva Liga Amateur de Fútbol

Fotos APASIONANTE. Del torneo participan equipos del sudoeste santiagueño y de la vecina provincia de Catamarca.

29/12/2018 -

CHOYA, Choya (C). Hoy, a partir de las 17.30, rodará el esférico para completar el segundo capítulo del torneo denominado "100 años de gloria del Club Atlético Talleres de Frías". Este campeonato tiene como ente organizador a la Nueva Liga Amateur de Fútbol de la "Ciudad de la Amistad", que tiene como participantes a equipos del sudoeste santiagueño y de la vecina provincia de Catamarca.

La cita será en el Social y Deportivo Coinor, en donde se disputarán cuatro partidos. Anoche ya se jugaron tres encuentros correspondientes a esta fecha.

El programa de partidos para hoy es el siguiente: Icaño vs. Veteranos; Deportivo Choya vs. La Casa del Plomero; Ferroviarios vs. Farmacia del Rosario, y Atlético Triángulo (Icaño, Catamarca) y Panificadora Suecia.