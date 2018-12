Fotos Comenzó el éxodo: unos 2.000 autos por hora rumbo a "Mardel"

29/12/2018 -

El éxodo turístico por la temporada de verano comenzó ayer, y durante toda la jornada se registró por el peaje de Samborombón alrededor de 2000 autos por hora sentido a la Costa Atlántica bonaerense. "El tránsito es intenso pero fl uido tanto en Autovía 2 como en las rutas 63, 11, 56 y 74 y no se registran demoras", indicaron desde Autopistas de Buenos Aires (Aubasa). Además, destacaron que la tarea de asistencia de Aubasa para hacer frente al éxodo de verano se realiza con 10 móviles distribuidos a lo largo de todo el corredor, ambulancias con tecnología Same en Castelli, General Guido, Maipú, Pinamar, General Lavalle y Villa Gesell, con atención prioritaria en ruta, y seis grúas de traslado. "Las obras de repavimentación en ruta 2 se retoman en marzo con el fi n de priorizar el fl ujo de tránsito, y los trabajos de construcción de la doble calzada en la ruta 11 y ruta 56 reanudan el 7 de enero próximo en días de semana", advirtieron. De esta manera, son muchos los que aprovecharon que el lunes es no laborable y el martes ya es 1 de enero, de modo que le agregarán sábado y domingo, y así extienden sus vacaciones o bien aprovechan el fi n de semana extra largo para pasar fi n de año en algunos de los balnearias bonaerenses.