La Oficina de Mesa de Entradas cita a personal docente

Fotos PRESENTACIÓN. En la sede del CGE, de Avda. Belgrano 1949.

29/12/2018 -

La Oficina de Mesa de Entradas y Salidas, dependiente de la Dirección General de Nivel Primario, Consejo General de Educación, cita a las personas e instituciones que se mencionan con el objeto de notificarse del estado de sus respectivos trámites y las resoluciones. Deben presentarse de lunes a viernes, en el horario de 8 a 12, en Avda. Belgrano (S) 1940. Ellos son: Gómez, Virginia Emilia, Asunto Nº50815/18; Sánchez, Elba M., As. Nº 58671/17; Gerez, Mercedes Soledad, As. Nº 19729/18; Lazarte, María, As. Nº 42491/18; Paz, Vanessa I., As. Nº 39721/18; Rodríguez Pérez, Adrián, As. Nº 41008/18; Sánchez, Yolanda T., As. Nº 8857/18; Corvalán, Marcia, As. Nº 36152/18; González, Gladys E., As. Nº 60432/17; Raffal, Norma G., As. Nº 44792/18; Saavedra, María C., As.Nº35202/18; Dirección Esc. Nº 1240, As. Nº 37285/18; Juárez, Silvina L., As. Nº48242/16; Dirección Esc. Nº 27, As. Nº 42216/18; Dirección Esc. Nº 1206, As. Nº 45388/18; Dirección Esc. Nº 862, As. Nº 48191/18; Lescano, Pedro T., As. Nº 41249/18; Farías, Ivana Edith, As. Nº 47608/18; Suárez, Claudia E., As. Nº 41484/18; Martínez, Carlos D., As. Nº 10165/18; Bravo, María S., As. Nº 23507/18; Vargas, Leonor, As. Nº 48668/18; Lovato, Estela, As. Nº 43865/18 y Cárdenas, Delicia, As. Nº 39962/2018.