Benjamín Vicuña sobre su separación con “Pampita”: “Fue horrible”

29/12/2018 -

Tras la separación con Carolina "Pampita" Ardohain, Benjamín Vicuña volvió a apostar al amor de la mano de Eugenia "China" Suárez, a quien conoció durante el rodaje del "Hilo Rojo" en 2015 y quien fue apuntada como la "tercera en discordia". Actualmente, el actor chileno disfruta de la familia que formó junto a la actriz y su hija Magnolia. Durante una entrevista le preguntaron sobre su pasado con la modelo y él no dudó en responder con fuertes frases. "Fue horrible. Por supuesto que en algunas cosas me equivoqué, y otras fueron muy injustas que generaron mucho dolor y miseria. No existe un listado de aprendizaje, hay cosas que vas entendiendo desde el cuerpo, que asimilas de a poco", contó sobre su ruptura con Ardohain en revista Caras de Chile. "Hoy ya sé lo que no quiero y entendí que hay situaciones que no puedo cambiar y otras que escapan de mi control y responsabilidad. Cada persona tiene una historia, con la diferencia que la mía se hizo pública, lo que me avergüenza y molesta. Al parecer es parte del paquete. Intento preservar lo que se pueda y otras escapan de mis manos", continuó. En cuanto a los errores asumidos en la relación con su ex, sostuvo: "Que en la vida puedes hacer muy feliz a otro y también hacer daño o que te dañen. Lo importante es distinguir, darte cuenta, establecer criterios y aprender de eso".