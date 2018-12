Afirman que "Nacho" Viale se separó de su novia

29/12/2018 -

Ignacio "Nacho" Viale finalizó su noviazgo con Lucía Pedraza. Así lo anunció Lourdes Sánchez en el programa televisivo de El Trece "Los Ángeles de la Mañana". La bailarina anunció que se enteró de la separación cuando asistió al programa de la señora Mirtha Legrand y alcanzó a charlar con su nieto: "Me dijo que está separado hace un mes". En enero pasado, "Nacho" manifestó el hecho de convivir en casas separadas con su pareja y dijo que no tenía planes de boda: "Casamiento no y convivencia tampoco. Estamos bien así".