29/12/2018 -

¿Cómo se encaran los proyectos musicales desde la autogestión, como lo haces, en un contexto económico difícil del país?

Para mí ha sido una prueba muy fuerte porque nunca he mirado en un sentido comercial a la música. De pronto, he sentido mucha soledad porque no he tenido apoyo de nadie, de la parte oficial y ni siquiera de mis colegas que me hayan invitado a un escenario a subir como para que tome impulso la propuesta mía. Entonces, he decidido enfrentar eso. Y, como siempre digo, vengo de un hogar humilde y he visto el hambre desde distintos ángulos; entonces, nada me puede asustar, nada me puede detener. Ha sido muy duro, pero he logrado un espacio grande en Buenos Aires como también he logrado que los discos conserven la estética que nosotros intentamos que tenga. Hemos asumido como "Ciudad Desierta" (su productora) todos esos riesgos y estoy orgulloso por los resultados obtenidos.