29/12/2018 -

¿Cómo fue el proceso de trascender a partir de bellas poesías y arreglos musicales innovadores en un género como el folclore que suele aferrarse a lo establecido?

Para mí no ha sido fácil porque vengo de lo tradicional. He transitado la música tradicional en todas sus formas: me he vestido de gaucho con Los Tobas durante 12 años y con mi hermano "Coco" hemos desarrollado una música muy tradicional hasta que he decidido cantar mis canciones. Creo que fue ahí en donde se ha producido un aire, un espacio por donde hoy transito y trato de aprender y de cubrir a las cosas que han sucedido en mi vida. Esto es lo que está reflejado en mis canciones. Considero que la cultura de Santiago es un río torrentoso que va, va y va, que nunca se detiene. Por lo tanto, yo como un tradicionalista de la primera hora he decidido transitar por ese espacio y seguir aprendiendo y ponerme a la par de mis hijos, sobre todo, que son de otra generación, y a través de ellos y de la gente nueva, tanto los músicos como los poetas, seguir adelante. Y también del público porque para ello es también una necesidad este formato eléctrico que hemos logrado después de muchos años, aunque la parte tradicional me cuestione.