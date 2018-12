“Los incrementos en los servicios públicos terminan cerrando un año bastante duro”

Fotos Javier Alexandro.

Hoy 07:03 -

El titular de la Asociación de Defensa al consumidor de Santiago del Estero (Adecse), CPN Javier Alexandro, resaltó que las medidas anunciadas “representan el broche de oro del fracaso de una gestión de Gobierno nacional, con su política económica y cambiaria que representan un verdadero fracaso en todo sentido, porque esto vuelve a golpear al consumidor, que hace más de tres años que viene haciendo un esfuerzo”.

Reflexionó que “ya las esperanzas no pagan las cuentas ni los impuestos ni los servicios. La gente ya no da más. Los planes de ahorro lo terminaron de liquidar, y sumado a ellos los incrementos en los servicios y en el transporte y otros generalizados, terminaron de cerrar un año bastante duro”.

Agregó que “con el dólar a $40, tuvimos índices históricos. A eso, hay que sumarle que para no ser pobre, hay que ganar más de $25 mil, para no ser indigente hay que ganar $11 mil. Se registró una inflación del 43,2%, algo que no sucedía desde el año 1991, y todavía no cerró el año, porque falta la inflación de diciembre, que seguramente va a superar. Esto ya es una locura”.

“De por sí, estos incrementos siguen golpeando fuertemente a lo que es el presupuesto. En Santiago del Estero tuvimos el caso del otorgamiento del bono, que hoy, en vez de volcarse al consumo, fueron utilizados para el pago de deudas. Hay claramente un alto nivel de endeudamiento por parte del consumidor y una cesación de pagos importante en distintos rubros, créditos personales, tarjetas de créditos. El panorama no es nada alentador, y ya estamos ingresando a una etapa electoral y lo que se avizora es que esto va a empeorar”, resaltó Alexandro.