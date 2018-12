Unas 300 localidades quedarían sin Transporte por la quita de subsidios

Hoy 13:59 -

La Federación de Empresarios de Transporte Automotor de Pasajeros (FETAP), alertaron que unas 300 localidades cordobesas se quedarán sin transporte, como consecuencia de la quita de subsidios por parte del Gobierno Nacional.

A través de un comunicado de prensa, advirtieron que también están en peligro 30 empresas y 1.500 puestos de trabajo. "Además de ser discriminatorio y arbitrario, pone en peligro a las pymes de transporte, ya que tienen que compensar la suspensión del aporte con subas en las tarifas".

"Hasta el próximo 31 de diciembre, las firmas con tramos superiores a 60 kilómetros reciben de la Nación sólo un subsidio parcial del costo del gasoil, que se suspenderá desde el primer día de 2019 y que no será compensado por el esquema provincial", señaló.

Al mismo tiempo, detalló que de un total de 1198 colectivos que prestan servicios interurbanos, el subsidio provincial sólo alcanzará a 624, todos pertenecientes a los sistemas interurbanos de la provincia.

“La situación es por demás preocupante, ya que un incremento tarifario es imposible de afrontar por parte de los usuarios, lo que implicará una drástica caída en las ventas y un colapso financiero en más de 30 Pyme de transporte, la mayoría de origen familiar, con un fuerte impacto en las economías regionales, lo que afectará a pasajeros y a localidades que quedarán virtualmente aisladas”, agregaron.

"No es una amenaza. El combustible, por ejemplo, que el sistema pagaba a 11 pesos el litro se va a pagar a 37 o 38 pesos desde el 1º de enero. Las empresas van a funcionar hasta que puedan, van a colapsar. Un boleto que hoy sale 100 pesos para la Secretaría de Transporte pasaría a costar 148 pesos y para nosotros a 158 pesos. Ese incremento tendría, pero la solución no pasa por subir la tarifa. Porque no se puede vivir con dos tarifas. La asistencia al subsidio es universal para todo el usuario de la provincia de córdoba", detalló el presidente de la Fetap, Enzo Noriega.

Fuente: La Voz.