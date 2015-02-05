CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de diciembre de 2018
Por El Liberal
30/12/2018 -
CANAL 7
10.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
17.00 CINE. MI POBRE ANGELITO 2. PERDIDO EN NUEVA YORK
18.30 CINE. UNA NOCHE EN EL MUSEO 2
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. EN BUSCA DE LA FELICIDAD
22.00 CINE. LA COLOMBIANA
23.30 MTV CANIGGIA LIBRE
00.30 POLO. HERENCIA DE GLORIA
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MAURO, LA PURA VERDAD
15.00 SECRETOS VERDADEROS
16.30 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 INFAMA RECARGADO
20.30 LA CORNISA
22.00 DEBO DECIR
TV PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 UN TERCIO
18.00 DOCUMENTALES DE LA TV PÚBLICA
19.30 QUÉ FUE DE TU VIDA: JAIME TORRES
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 TRIBUNA CALIENTE
15.30 EL CHAVO
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
10.00 CINE A LA MAÑANA
16.00 CINE SHAMPOO
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO
00.15 CUCINARE
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSION
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 DALE FERRO
17.30 SÁBADO SAGRADO
18.30 DE A DOS
19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. HUAICO HONDO
22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
CANAL4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
PELÍCULAS
CINEMAX
06.23 BATMAN: LA BROMA MORTAL
07.47 COMO PERROS Y GATOS
09.30 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO
11.37 MI PAPÁ ES UN GATO
13.18 MIENTRAS DORMÍAS
15.04 MINI ESPÍAS Y LOS LADRONES DEL TIEMPO 4
16.47 PARQUE JURÁSICO III
18.33 COMO PERROS Y GATOS
20.17 MI PAPÁ ES UN GATO
22.00 MI ABUELO ES UN PELIGRO
23.56 VIRGEN A LOS 40
TCM
06.31 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
06.56 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
07.21 LA NIÑERA
07.45 LA NIÑERA
08.09 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.56 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
09.21 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
09.45 LOST
10.31 LOST
11.17 LA NIÑERA
11.39 LA NIÑERA
12.05 UNA TORMENTA PERFECTA
14.18 SPAWN
15.55 SPACE JAM
17.28 ARMA MORTAL 3
19.35 ARMA MORTAL 4
22.00 ASALTO A LA PRISION 13
TNT
06.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE
06.22 LOS PITUFOS 2
08.07 EL SUPERAGENTE 86
10.07 TOY STORY 2
11.54 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
13.48 LUNA DE MIEL EN FAMILIA
15.54 LA CENICIENTA
17.49 LA PROPUESTA
19.54 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO
22.00 ANNABELLE
23.52 ANNABELLE
01.34 DESTINO FINAL 2
SPACE
06.00 EL NIÑO Y EL FUGITIVO
09.15 TANGO Y CASH
11.07 ASESINOS
13.39 LOS INDESTRUCTIBLES
15.35 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
17.42 SWORDFISH. ACCESO AUTORIZADO
19.38 GODZILLA
22.00 BATTLESHIP: BATALLA NAVAL
SONY
06.30 SEINFELD
07.00 SEINFELD
07.30 SEINFELD
08.00 SI YO TUVIERA 30
10.00 COMER, REZAR, AMAR
12.45 JULIE & JULIA
15.15 QUERIDO JOHN
17.15 EL CAZA RECOMPENSAS
19.30 EL TURISTA
21.30 EL CODIGO DA VINCI
A DÓNDE IR
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* HOY, A PARTIR DE LAS 23, HORACIO BANEGAS DESPEDIRÁ EL AÑO Y CELEBRARÁ SU CUMPLEAÑOS.
LA ESQUINA DEL RECUERDO (PEDRO LEÓN GALLO Y CORRIENTES)
* EL 1º DE ENERO DE 2019, LOS ALFILES RECIBIRÁN EL AÑO NUEVO CON UN GRAN CONCIERTO.
QUINCHO DE PEPE PEZZINI (COMANDANTE CÓRDOBA Nº 456)
* HOY, A PARTIR DE LAS 17, GRAN PEÑA CON JOVITA SUBIRE. INVITADOS: RAIGAL, ARMANDITO SANTILLÁN, ROMANZA, LOS CRIOLLOS, LOS DEL CORAZÓN Y MOLINA CHAZARRETA.
PLAZA AÑORANZAS (PARQUE AGUIRRE)
*VIERNES 4 Y SÁBADO 5 DE ENERO, 48ª EDICIÓN DEL FESTIVAL DE LA CHACARERA.
CINES
SUNSTAR
AQUAMAN (2D)
CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
30/12 - 14:45 (Cast) 18:00 (Cast)
21:00(Subt)
BUMBLEBEE (3D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
30/12 - 14:00 (Cast) 16:40 (Cast)
19:00 (cast) 21:30 (Cast) 00:00
(Cast)
BUMBLEBEE (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
30/12 - 14:30 (Cast) 17:10 (Cast)
19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
CADÁVER (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
30/12 14:00 (Subt) 16:10 (Subt) 18:10
(Subt) (Cast)
TERREMOTO (2D)
ACCIÓN (+13 AÑOS)
30/12 14:00 (Subt) 16:10 (Subt) 18:10
(Subt) (Cast)
EL GRINCH (2D)
AVENTURA (ATP)
30/12 -30/12 - 14:30 (Cast) 16:45
(Cast)
02/01 - 16:45 (Cast)
BOHEMIAN RHAPSODY
(2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
02/01 _ 18:45 (Cast) 21:20 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO.
HÍPER LIBERTAD
AQUAMAN ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 16:40 - 19:40 -
22:40
SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO JUEVES)
EL GRINCH ATP
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:00
BUMBLEBEE ATPA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:40 -22:00 -
22:50
CASTELLANO 3D 20:20
SUBTITULADA 2D 22:00 - 22:50
(SÓLO JUEVES)
31y 01-01 CERRADO