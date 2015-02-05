CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de diciembre de 2018

30/12/2018 -

CANAL 7

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.00 CINE. MI POBRE ANGELITO 2. PERDIDO EN NUEVA YORK

18.30 CINE. UNA NOCHE EN EL MUSEO 2

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. EN BUSCA DE LA FELICIDAD

22.00 CINE. LA COLOMBIANA

23.30 MTV CANIGGIA LIBRE

00.30 POLO. HERENCIA DE GLORIA

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

12.00 MAURO, LA PURA VERDAD

15.00 SECRETOS VERDADEROS

16.30 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 INFAMA RECARGADO

20.30 LA CORNISA

22.00 DEBO DECIR

 

TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 UN TERCIO

18.00 DOCUMENTALES DE LA TV PÚBLICA

19.30 QUÉ FUE DE TU VIDA: JAIME TORRES

 

CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 TRIBUNA CALIENTE

15.30 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

 

EL TRECE

10.00 CINE A LA MAÑANA

16.00 CINE SHAMPOO

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO

00.15 CUCINARE


CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSION

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 DALE FERRO

17.30 SÁBADO SAGRADO

18.30 DE A DOS

19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. HUAICO HONDO

22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA


CANAL4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME


PELÍCULAS

CINEMAX

06.23 BATMAN: LA BROMA MORTAL

07.47 COMO PERROS Y GATOS

09.30 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO

11.37 MI PAPÁ ES UN GATO

13.18 MIENTRAS DORMÍAS

15.04 MINI ESPÍAS Y LOS LADRONES DEL TIEMPO 4

16.47 PARQUE JURÁSICO III

18.33 COMO PERROS Y GATOS

20.17 MI PAPÁ ES UN GATO

22.00 MI ABUELO ES UN PELIGRO

23.56 VIRGEN A LOS 40


TCM

06.31 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

06.56 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

07.21 LA NIÑERA

07.45 LA NIÑERA

08.09 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.56 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

09.21 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

09.45 LOST

10.31 LOST

11.17 LA NIÑERA

11.39 LA NIÑERA

12.05 UNA TORMENTA PERFECTA

14.18 SPAWN

15.55 SPACE JAM

17.28 ARMA MORTAL 3

19.35 ARMA MORTAL 4

22.00 ASALTO A LA PRISION 13


TNT

06.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE

06.22 LOS PITUFOS 2

08.07 EL SUPERAGENTE 86

10.07 TOY STORY 2

11.54 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

13.48 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

15.54 LA CENICIENTA

17.49 LA PROPUESTA

19.54 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO

22.00 ANNABELLE

23.52 ANNABELLE

01.34 DESTINO FINAL 2


SPACE

06.00 EL NIÑO Y EL FUGITIVO

09.15 TANGO Y CASH

11.07 ASESINOS

13.39 LOS INDESTRUCTIBLES

15.35 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

17.42 SWORDFISH. ACCESO AUTORIZADO

19.38 GODZILLA

22.00 BATTLESHIP: BATALLA NAVAL


SONY

06.30 SEINFELD

07.00 SEINFELD

07.30 SEINFELD

08.00 SI YO TUVIERA 30

10.00 COMER, REZAR, AMAR

12.45 JULIE & JULIA

15.15 QUERIDO JOHN

17.15 EL CAZA RECOMPENSAS

19.30 EL TURISTA

21.30 EL CODIGO DA VINCI


A DÓNDE IR

CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* HOY, A PARTIR DE LAS 23, HORACIO BANEGAS DESPEDIRÁ EL AÑO Y CELEBRARÁ SU CUMPLEAÑOS.


LA ESQUINA DEL RECUERDO (PEDRO LEÓN GALLO Y CORRIENTES)

* EL 1º DE ENERO DE 2019, LOS ALFILES RECIBIRÁN EL AÑO NUEVO CON UN GRAN CONCIERTO.


QUINCHO DE PEPE PEZZINI (COMANDANTE CÓRDOBA Nº 456)

* HOY, A PARTIR DE LAS 17, GRAN PEÑA CON JOVITA SUBIRE. INVITADOS: RAIGAL, ARMANDITO SANTILLÁN, ROMANZA, LOS CRIOLLOS, LOS DEL CORAZÓN Y MOLINA CHAZARRETA.


PLAZA AÑORANZAS (PARQUE AGUIRRE)

*VIERNES 4 Y SÁBADO 5 DE ENERO, 48ª EDICIÓN DEL FESTIVAL DE LA CHACARERA.


CINES

SUNSTAR

AQUAMAN (2D)

CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

30/12 - 14:45 (Cast) 18:00 (Cast)

21:00(Subt)

BUMBLEBEE (3D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

30/12 - 14:00 (Cast) 16:40 (Cast)

19:00 (cast) 21:30 (Cast) 00:00

(Cast)

BUMBLEBEE (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

30/12 - 14:30 (Cast) 17:10 (Cast)

19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

CADÁVER (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

30/12 14:00 (Subt) 16:10 (Subt) 18:10

(Subt) (Cast)

TERREMOTO (2D)

ACCIÓN (+13 AÑOS)

30/12 14:00 (Subt) 16:10 (Subt) 18:10

(Subt) (Cast)

EL GRINCH (2D)

AVENTURA (ATP)

30/12 -30/12 - 14:30 (Cast) 16:45

(Cast)

02/01 - 16:45 (Cast)

BOHEMIAN RHAPSODY

(2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

02/01 _ 18:45 (Cast) 21:20 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO.

HÍPER LIBERTAD

AQUAMAN ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 16:40 - 19:40 -

22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO JUEVES)

EL GRINCH ATP

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:00

BUMBLEBEE ATPA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:40 -22:00 -

22:50

CASTELLANO 3D 20:20

SUBTITULADA 2D 22:00 - 22:50

(SÓLO JUEVES)

31y 01-01 CERRADO

 
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