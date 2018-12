Fotos Nahir Galarza: "Si no estuviera en la cárcel, estaría en un lugar peor"

Hoy 21:52 -

Pasó un año desde la madrugada en la que Facundo Pastorizzo fue asesinado de dos balazos en una calle de Gualeguaychú. La responsable de su muerte resultó ser Nahir Galarza, su ¿ex? novia, quien cumple cadena perpetua en el penal de mujeres de Paraná, desde donde rara vez da entrevistas.

"La realidad es que no puedo creer que haya pasado un año. Todo pasó volando. Siento que eso ocurrió en otra vida. Al dolor de haber causado una muerte lo llevaré siempre", expresó Galarza esta semana al diario español El País.

Galarza, de 20 años, afirmó que los medios locales "inventan cosas" sobre ella, más recientemente, el rumor de que el hijo de un narcotraficante pidió permiso para visitarla en la cárcel con la intención de tener un noviazgo.

"Los medios me siguen como si fuera una actriz. Me siento un objeto que es observado todo el tiempo. No se habla de mí como una persona, sí como un producto en venta", sentenció.

En particular, Galarza se mostró molesta por la exposición que tuvo en los medios su vida íntima, sus fotos en bikini o sus mensajes en redes sociales y chats privados. "Me hicieron quedar como una princesa, yo era una chica simple", aclaró.

En la madrugada del 29 de diciembre de 2017, Galarza y Pastorizzo salieron en la moto del muchacho por las calles de Gualeguaychú y, en un episodio que nunca fue del todo esclarecido, según destaca minutouno.com.

"Trato de que se borre ese momento", expresó Galarza. "Creo que todo pasa por algo, y que si no estuviera acá, en la cárcel, estaría en un lugar peor", agregó.

"Tenía ganas de que me tragara la tierra, pero acá estoy, viva, confiando solo en mis padres, mientras afuera todos hablan de mí y nadie me conoce", indicó.