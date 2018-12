“El rockero santiagueño es un músico que todavía busca su lugar”

30/12/2018 -

Desde la perspectiva sociológica, el rock no solamente puede ser pensado sólo como un género musical sino como un fenómeno social que confiere sentido de pertenencia a distintos actores de este mundo artístico.

Para alcanzar este fin y otros interrogantes sobre este género musical, la socióloga salteña afincada en Santiago, Alejandra Cáceres Márquez, abordó sobre el escenario de las bandas de rock del conurbano santiagueño (Capital y La Banda), un estudio de caso sobre hábitus y trayectorias de tres bandas, particularmente las de mayor antigüedad y permanencia en el medio local con un repertorio de canciones de propia autoría, un trabajo que fue titulado "Rock del Estero. Un estudio de caso sobre hábitus y trayectorias de sus bandas".

El trabajo quedó limitado en tres bandas de rock, nacida en los años 90: Mary Jane, Avemanthra y La 1000 Mother Faca. Actualmente, Alejandra trabaja en la adaptación de la tesis a un libro, con vistas a ser publicada en 2019, a través de la Editorial Edunse.

¿Cómo surgió la idea de hacer este trabajo?

-Surgió como parte de un trabajo final de la carrera de Sociología (2016), con el objeto de explorar las trayectorias de las bandas de rock de Santiago del Estero, desde el momento de su formación hasta la actualidad para establecer categorías y propiedades artísticas en relación al campo del rock de nuestra provincia. En la investigación, me surgió el interrogante: ¿qué es ser rockero en Santiago del Estero? y ellos me decían que ser músico de rock, es ser distintos, y como un grupo de gente que comparte lazos de amistad, cooperación, más allá de que sean de distintas bandas, pero se asumen como compañeros y se invitan entre ellos para hacer movidas musicales.

Con todo lo que significa ser rockero en un contexto difícil como los años noventa y en Santiago del Estero…

-Ellos cuentan que en ese momento, en la década del noventa de una Argentina neoliberal y con todo lo que ello implicaba, chicos jóvenes, de entre 17 y 20 años, que era difícil tener contactos con la música de otras bandas, porque no había internet, una sola disquería, había revista de música que no llegaban con frecuencia. Un solo programa de rock (La nave azul). Pero ellos descubrían la música del rock, mediante un conocido, acceder a grabaciones de casete y así compartían la música, y así nace un lazo de solidaridad y amistad hasta apropiarse de la música que descubrían. Los instrumentos también eran caros, a precio dólar, y quienes podían acceder a estos era de clase media, como clase de pertenencia. Igualmente en esa década, surgieron otras bandas, pero que permanecieron poco tiempo en la provincia. Tenían ganas de expresarse a través del rock y el punto en común es que forman sus propias bandas, siempre con la solidaridad entre ellos.

¿Cuál es el criterio que determina centrar el estudio solamente tres bandas locales: Mary Jane, Avemanthra y 1000 Mother Faca?

-Porque son las que se mantienen vigentes desde los años noventa. Es un estudio de caso y a partir de allí, pude ampliar el espectro cuando describen cómo es el campo del rock en Santiago. Este trabajo me permitió identificar dos problemas centrales: la primera de ellas, es la falta de espacios para tocar y la falta de consideración hacia el músico como trabajador, que brinda un servicio e instalar la idea de que por ese servicio, tiene a cobrar como contraprestación.

¿Qué impacto social ha generado el rock en Santiago?

-Es un sector muy marginal y muy reducido por los protagonistas, entonces eso hace que no sea demasiado visible en Santiago. Es difícil para ellos imponerse, están excluidos de la participación masivos para llegar a más gente, entonces siempre aparecieron como al margen, por lo que la práctica es un tanto difícil. El rockero santiagueño es un músico que todavía busca su lugar, es el distinto, el que no comparte el gusto musical de la mayoría, el que debe afrontar constantemente la adversidad, vive en un lugar donde si es músico, no es sencillo desenvolverse por los problemas propios del campo y, si no lo es, por las limitaciones artísticas-comerciales que aún subsisten.

¿Consideras que a diferencia de la década del noventa hay en la actualidad hay otra apertura del público hacia el género y mas lugares donde puedan tocar?

-Hay más bandas y lugares donde tocar pero los problemas subsisten, y aún así sigue siendo todo muy reducido. No hay regularidad de eventos, pero este año sí se registraron importantes acontecimientos, gracias al trabajo de productoras que hasta donde yo investigué, en 2016, todo era a través de la autogestión, tanto de recitales como de discos.

Hubo una renovación de público inevitable. ¿Cómo crees que es la adaptación actual de esas bandas nacidas en los noventa?

-Ninguno vive de la música, son músicos profesionales en el sentido de la relación a la calidad de sus prácticas, con buenas condiciones de sonido, pero no es entendida la profesión como fuente de ingreso. Todo campo implica una lucha por algo, y ese algo es el reconocimiento del público, de sus pares, es siempre ése el objetivo, y no lo económico. Puedo decir que hay una conjunción de público de diversas edades en los recitales. Eso fomenta una especie de intercambio y permite nuevos descubrimientos porque el público más joven que asiste a ver a las bandas nuevas descubre a las de mayor trayectoria y el público de más edad que aún sigue a estas últimas descubre a las primeras. Ese encuentro de público tan heterogéneo me parece muy positivo.