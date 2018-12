Algunos poemas de navidad recalentada

30/12/2018 -

FANTASMAS DEL PRESENTE

(Belén Cianferoni)

Feliz navidad, inmundo animal.

No te fue suficiente

Qué no?

Tuviste que

Hacerlo

Y para fin de año.

Antes de las fiestas

Y con el pan de Navidad

Todavía caliente.

Dale, chamuyame una explanation

que te quiero creer, jo jo jo.

Dale, decime algo,

Chiquito como sueldo después de las fiestas

O largo como las esperas

De los evatest que me hice a los quince.

No hay frío

En Santiago para navidad, pero yo flasheo

con una tormenta de nieve que deje

A toda mi familia

Varada antes de llegar a mi casa

Y tengamos que reprogramar la cena.

Dale, mandate cualquiera

De esas mentiras perfumadas con

Muérdago y aroma a

Árbol falso de diciembre.

Sé que te vas a quedar

Callado y escondido

Porque vos sos igual

Que el arbolito,

Las tenés de adorno, papu.

Dale vete tranca,

Con Papá Noel,

Con todos los de Sagitario

Incluidas Gachu y Pachu

Y me mandas un beso

Para el Polo Sur.

Ojalá que estés cómodo en ese lugar frío

Que está a tono

Con tu corazón.

Vos sos tan pasa de uva

Y yo tan almendra.

Dale rompeme el corazón,

Que me dejas sola con mis poemas

Y la ira

De saber que toda la tinta del planeta

No te va a hacer volver a mi lado,

Junto con el pesebre.

MAY THE FORCE BE WITH YOU

(Esteban Ibarra)

Armamos el arbolito

en la mesa ratona

del comedor.

Ante la ausencia

de los personajes originales

le anexamos un pesebre

formado por animales de plástico

y un par de muñequitos

Lego Star Wars

edición limitada.

Cuando den las doce

celebraremos con alegría

el nacimiento

del pequeño Skywalker

quien llegó a la galaxia

para liberarnos

del yugo opresor del Imperio,

y de paso,

restaurar el orden

en la República.

Que la Fuerza nos acompañe.

PUNTO 3

(Belén Navarro)

Ayer te hice la gran Trump a Macri

y te caché colgar el beso

junto a las bolas tristes

de tu árbol.

Demasiado boliche

para tan poco chamuyo.

Lo único que has logrado

ha sido estimularme

pesadillas con Papá Noel.

Un ejército de borlas tornasol

compradas en el Vea de la Rivadavia

corriéndome hasta la muerte.

OFRENDA

(Gabriel H. Izurieta)

Alguien tiene que pagar

Los cristales rotos

En la siesta del 25 de diciembre

Hace calor y hay silencio

Saldos de una mesa amanecida

De reuniones forzadas

Y postres sin servir.

En mi casa le rezamos

Al Sagrado Corazón

Cada Nochebuena

La sana costumbre

De pedir perdón

Por las altas dosis de

Sanguchitos en sangre

En esta navidad recalentada

Huérfana de deseos

Quiero dormir por las personas

Que nunca duermen

Sacrificar el cuerpo

Del Cristo que llevo conmigo

A imagen y semejanza

Dispuesto a cerrar la boca.