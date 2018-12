La pirotecnia es un calvario para niños con autismo

30/12/2018 -

Nosotros como neuropsicólogos explicamos que suele ser una carga de estímulos muy alta, por el ruido o por las luces, los fuegos artificiales tienden a desorganizar en exceso a los chicos con TEA, la situación los supera y reaccionan:

• Les genera un alto nivel de estrés y ansiedad.

• Sienten miedo lo que los lleva a tener crisis por ejemplo de llanto, gritos, se tapan los oídos de manera desesperada y pueden llegar a autolesionarse.

• La perturbación que les provocan los sonidos fuertes incrementan su nivel de cortisol en sangre, lo que los pone tensos y tienen conductas estereotipadas y repetitivas.

• El impacto los lleva incluso a tomar una actitud agresiva como forma de manifestar la molestia.

Se estima que a nivel mundial 1 de cada 250 personas ha sido diagnosticada con TEA. Sin embargo, si la estimación se amplía a personas con características de TEA o TGD, la proporción se eleva a 1 persona de cada 100.

Estos trastornos son genéticos, parten del nacimiento. Por esto es que en general aquellas personas con TGD presentan características que, por más que los eduquemos, siempre sorprenden cuando se salen de la rutina, explicó Hunter Watts, quien coordina el instituto más importante y que más trabaja con este tipo de chicos y jóvenes en el país.

Según explicó, este neuropsicólogo que las consecuencias a corto plazo de esta interrupción de la rutina son los episodios conocidos como "berrinches". Se trata de una crisis que se da justamente ante esta alteración. Eso les ocurre, por ejemplo, los fines de semana cuando se encuentran con un entorno distinto al de todos los días.

En el caso de aquellas personas que ya han sido diagnosticadas, los cuadros pueden ir desde moderados hasta muy severos. Muchos de los chicos no verbalizan o, si lo hacen, es en un muy bajo nivel. La vida de estas familias se va asimilando de a poco más que un calvario y viven angustiados por el futuro. El fin de año es una época muy dura. Incluso los primeros días de enero se emplean para reponer todo lo que pasó en las Fiestas. Los ruidos fuertes; al igual que cualquier factor que los saque de su libreto; incrementan el nivel de cortisol en la sangre, y esto se refleja en angustia y ansiedad.

Por poner un ejemplo, en su última conferencia de prensa como presidente de EE.UU., Bill Clinton pestañeaba una vez cada 10 segundos. Sin embargo, cuando le preguntaron por Mónica Lewinsky, en el famoso caso de abuso, allá por los años 90; comenzó a pestañear 25 veces en 10 segundos. Eso se dio porque se incrementó el cortisol en la sangre. Éste nos pone alertas ante la ansiedad y en personas con TEA puede llevar a que se golpeen la cabeza con las manos, con una mesa o una pared. O también a morderse. En la misma sintonía, podría resumir que cada explosión pirotécnica como "una catástrofe" para estos chicos. Son personas que tienen una sensibilidad incrementada, a tal extremo que un ruido que puede ser normal para nosotros lo perciben como algo fuerte. Ni hablar entonces de una explosión. Las Fiestas son una pesadilla para estos chicos. La pirotecnia tiene tantos defensores como detractores. Lo que para algunos es celebración y festejo, para otros puede ser un momento delicado que requiere de extrema atención. Tal es el caso de las personas con Trastorno Espectro Autista (TEA) y sus familias, que deben tener cuidados porque, en especial para los niños con autismo, cuando llegan las 12 con los estruendos característicos de la época, hay poco de festejo. Así lo manifestaron desde la Fundación de Apoyo a Padres de Hijos del Espectro Autista, quienes advirtieron que por las características propias de la condición, las personas con autismo en este caso en especial los niños no la pasan para nada bien. Son personas con una alta sensibilidad auditiva, por lo que el gran estímulo que generan los cohetes y los estruendos les genera un shock que puede ser y es perjudicial. Es que, dentro del autismo hay diferentes niveles por lo que no todas las personas lo viven de la misma manera, pero hay que tener mucho cuidado porque son realmente sensibles. De por sí, durante las fiestas ya hay todo un clima festivo, diferente, que los saca de su rutina, de lo cotidiano. Lo que de por sí ya los sensibiliza. Son situaciones a las que toda la familia debería prestar atención, no sólo los padres y los hermanos, también los tíos y las visitas. Una de las características de las personas con autismo es el déficit sensorial. Uno o varios sistemas sensoriales están afectados de tal forma que las sensaciones normales son percibidas con una intensidad intolerable. La sensibilidad auditiva es una de las que se ve más afectada. Sus oídos son sumamente sensibles, es por eso que se tapan muy fuertes y en ocasiones tienen crisis de llanto. Entonces, ruidos inesperados como el timbre o el sonar de un teléfono, el uso de explosivos como pirotecnia, el ruido de artefactos eléctricos o los sonidos múltiples de reuniones sociales o gran concentración de personas, pueden generar inconvenientes. Hay muchas recomendaciones frente a esta situación, los padres se preparan para que el impacto no sea tal y recomiendan ciertas acciones para tratar de pasar el momento. Sabemos de padres que, cuando llegan las 12, les colocan a los chicos auriculares con música clásica o armoniosa, que minimiza la atención afuera y permite que el chico se concentre en lo que está escuchando. Para aquellos chicos que están medicados, recomendamos a los padres que consulten con los médicos para poder darles tranquilizantes. Obviamente evitar que salgan afuera y tratar de aclimatarlos para que no sientan el shock. Hay que pensar que si un adulto se pone nervioso, ¿qué queda para ellos? Ese nerviosismo muchas veces se traduce en inconducta y puede acarrear consecuencias peligrosas. Pierden el control de lo que hacen. Los que tienen movimiento rítmico chocan la cabeza contra la pared, o corren y vuelcan, pueden lastimarse. Quien es padre de un chico autista de trece años todos los fin de año deben tomar todos estos mismos recaudos. Su sensibilidad auditiva provoca que se pongan nerviosos, lloren, griten y hasta pueden autolesionarse. En el marco de esta lucha, desde las organizaciones y campañas para evitar el uso excesivo de pirotecnia a través las redes sociales y en conjunto con diversas ONG. Generalmente, a toda la gente que se encuentra con nosotros le recordamos de esta situación. Que no sólo se da durante las fiestas de fin de año, sino en todas las situaciones donde hay bullicios o mucho ruido".