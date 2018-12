Entrando en razón para cuidarlos

30/12/2018 -

Haciendo referencia a cómo se desempeñan los vecinos y la población en general ante esta situación, quizás hay un desconocimiento pero, últimamente, hubo campañas a nivel nacional en forma de concientización". En tanto, para contrarrestar lo dicho, se debe actuar; y esto para los papás; anticipándoles y salvaguardándolos, es una situación en la cual, para algunos puede llegar a ser medianamente tolerable, y otras veces no. En este sentido, se espera que cada familia que tiene que ver con toda esta situación intente y pueda justamente en la época de las fiestas que el niño esté de la mejor manera preparado para esta ocasión en mayor medida para que los chicos y las familias no la pasen mal, no es nada agradable sino que hay que estar protegiéndolos, explicándoles o corriéndolos de esa situación para salvaguardar su bienestar en su salud mental. Sostengo que hay muchas formas de terminar de festejar el año, creo que por otras cuestiones también se hacen campañas antipirotecnia y porque en determinados lugares puede impactar de una forma muy particular. Creo que hoy por hoy la comunidad es muy consciente de esto.

Finalmente, voy a recalcar la concientización de los vecinos, siendo que la mayoría lo acepta y puede prescindir de esta forma de festejar, habiendo tantas otras formas y que, en definitiva, el motivo de las fiestas no es netamente la pirotecnia.