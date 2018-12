Importante: la detección temprana

30/12/2018 -

Claudio Hunter Watts es el coordinador del instituto San Martín de Porres, la institución más importante del país en lo que se refiere al trabajo y educación de chicos con TEA y TGD. "Hay que entender que no es un trastorno provocado por el ambiente, sino que es genético. Y mientras antes sea la detección, mejor puede ser la recuperación por medio de un tratamiento intensísimo que produce mejores resultados en lo que tiene que ver con socialización, conversación y el aspecto cognitivo", sostuvo el especialista neuropsicólogo.

Al año y medio muchos padres lo perciben y vienen a consultar. Hay que estar atentos a que el niño presente falta de comunicación, no mire a los ojos ni preste atención, no muestre apego con la mamá o el papá (cuando lo acurrucan, por ejemplo), duerma todo el día o no duerma y tenga una falta de empatía con los familiares y el medio ambiente", continuó Hunter Watts.

Además, resaltó que a diferencia de otros trastornos, no tiene ningún rasgo físico distintivo.