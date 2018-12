"No estoy pensando en lo que va a ser mi futuro"

Fotos CHANCE. Quintero tiene una oferta importante del fútbol chino por lo que habrá que estar atento en River.

El presente de River Plate es hoy el del descanso reparador luego de la obtención de la Copa Libertadores de América en el último semestre del año y con el orgullo y la alegría de sentirse el mejor del continente.





La vuelta a los entrenamientos será el 5 de enero del próximo año y con la idea fija en tratar de cumplir otra vez con algunos de los objetivos importantes que tendrá en el camino.





Y mientras espera que surjan novedades en cuanto al plantel, el jugador que hoy está en veremos con respecto a su futuro es el colombiano Juan Fernando Quintero.





"No estoy pensando lo que va a ser mi futuro. Me presento el 5 en River y luego veremos qué pasa. Estoy muy contento y disfrutando de mi familia y mis vacaciones", dijo "Juanfer" en una conferencia de prensa que lo tuvo como protagonista en su país.





Quintero, volante colombiano héroe, figura y campeón en River de la Copa Libertadores, aseguró que llegar al fútbol chino es una posibilidad, aunque dijo que en su cabeza aún no contempla esa opción.





"No quiero pensar todavía en lo que va a pasar en China, no puedo negar que es una posibilidad, pero en mi cabeza aún no está", manifestó Quintero a periodistas durante una firma de autógrafos en Medellín, Colombia.





El jugador confesó que no piensa aún en su futuro porque su presente está con River y agregó que el próximo 5 de enero se debe presentar en la Argentina.





"Tuve la oportunidad de hablar con el presidente de River y con el entrenador, ellos saben mi situación y espero llegar a la Argentina, reunirme con ellos y que sea lo mejor para todos", indicó.





"Juanfer", recibió una tentadora oferta para jugar la próxima temporada en el Shanghai Shenhua, en el que militan sus compatriotas Freddy Guarín y Giovanni Moreno.