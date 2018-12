Roncaglia no quiere volver al país

Fotos EXPECTATIVAS. Pese a que juega poco y nada en Celta, Facundo Roncaglia buscaría la posibilidad de seguir en Europa antes que retornar al país.

30/12/2018 -

La salida de Lisandro Magallán al Ajax de Holanda generará un hueco en la defensa del nuevo Boca Juniors de Gustavo Alfaro. Sobre todo porque a eso hay que sumarle que al juvenil Leonardo Balerdi lo buscan desde distintas latitudes.





Por ese motivo, la dirigencia "xeneize" apuntó entre los posibles nombres para reforzar esa zona a Facundo Roncaglia, pero ese deseo deberá esperar porque el futbolista no saldrá de Celta de Vigo. Y si lo hace, no será para volver a Argentina.





Al menos es lo que afirmó Claudio Curti, el representante del jugador surgido, precisamente, de las inferiores del club de la ribera.





"Por ahora no está en consideración que pueda salir a otro equipo. Si siguiese sin entrar en los planes de su entrenador, pues se vería de cara al verano", manifestó sobre la situación profesional de un Roncaglia que perdió terreno tras la salida de Antonio Mohamed como entrenador.





En declaraciones reproducidas por el sitio web del periódico La Voz de Galicia, Curti agregó que viajará después del 6 de enero hacia el Viejo Continente a dialogar con Roncaglia acerca de su futuro.





De todas maneras, consultado puntualmente por un interés de Boca, Curti aclaró: "No hay nada de eso, porque además Facundo no quiere volver a Argentina ahora. Si saliese del Celta, su prioridad sería continuar en el fútbol europeo". "En el mercado anterior ya hubo clubes que quisieron llevarlo y dijo que no. Quiere seguir en Europa", subrayó el representante del lateral derecho, que también puede desempeñarse como zaguero central.





Roncaglia era uno de los futbolistas que el flamante director deportivo de Boca, Nicolás Burdisso, tenía en carpeta. Su pasado en el club y el hecho de que estuviera jugando poco en el Celta motivaron a que realizara algunos llamados. Pero Curti lo frenó con estas declaraciones.





Balerdi

Cuando Burdisso tenía en sus planes potenciar a la cantera del club, llegó una oferta tentadora desde el Borussia Dortmund por Leonardo Balerdi. A sus 19 años, el central ya debutó en Boca y además ocupa un rol importante dentro de la Selección Sub 20. Fue campeón en el Torneo de L’Alcudia y ya está entre los 23 convocados que representarán a la Argentina en el Sudamericano de Chile. Y eso, definitivamente, llama la atención. La llamó en el Barcelona en su momento y ahora se fijó en él otro de los poderosos de Europa.