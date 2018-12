Por falta de pago de Ersa, la UTA amenaza iniciar el año con una medida de fuerza

30/12/2018 -

El secretario de Finanzas de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) seccional local, José María Coronel, expresó su "indignación como institución sindical" por el incumplimiento de Ersa al no haber depositado el viernes los pagos no remunerativos que debía efectuar la empresa, razón por la cual señaló que si no se concreta el lunes esa efectivización, el miércoles habrá paro.

Según comentó Coronel, el enojo con la empresa Ersa obedece a que "no realizó el depósito de los pagos no remunerativos. Los fondos estaban destinados desde hace una semana y hoy (por ayer) nos encontramos con que no depositaron", dijo el gremialista.

"Es una situación lamentable para el obrero, el compañero trabajador santiagueño de esta empresa que no ha hecho efectivo este pago no remunerativo, aduciendo que lo hará el lunes", agregó.

Se trata de una suma no remunerativa de $3.814 por cada empleado, según informó. Señaló que "han dicho que el lunes van a pagar este no remunerativo. Pueden hacerlo en forma on line, entran a la caja de ahorro de cada empleado y le depositan. Vamos a ver qué pasa, porque hasta ahora se han portado muy mal", agregó.

Puntualizó que "el primero no vamos a parar, pero si no nos depositan hasta más tardar el martes, el 2 de enero hacemos paro".

Aclaró que "esos $3.814 los tendrían que haber abonado, porque ese dinero viene con un expediente que ellos ya han cobrado, era para pagar esos montos. Ya lo podrían haber hecho efectivo y no lo hicieron porque dicen que no tenían la plata". Pero además de este reclamo hay otros. "La otra semana vamos a la Subsecretaría de Trabajo para reclamar por las escalas de sueldo, el reajuste de noviembre, del aguinaldo y la escala de diciembre", indicó.