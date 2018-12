Fotos Enojo y preocupación en vecinos, gremios y entidades por quita del subsidio que hizo subir el boleto

Los vecinos de diferentes barrios de la ciudad Capital, junto con dirigentes de instituciones y representantes de los trabajadores del sector público y del privado, manifestaron su enojo y repudio contra la decisión del Gobierno nacional de eliminar los subsidios al transporte público y a servicios de vital importancia.

En este sentido, la comuna capitalina, decidió llevar a $19,50 el valor del boleto urbano desde el 1 de enero, un monto mucho menor que los $40 solicitados por la empresa Ersa ante la ausencia del subsidio. Jose Coronel, presidente del Centro Vecinal "Doctor Manuel Cáceres", sostuvo: "Esto es la gota que rebasa el vaso, la verdad que afecta tremendamente a todos los sectores y más a los trabajadores. Nosotros estamos relativamente cerca de la zona céntrica, pero si uno quiere ir a otro barrio en colectivo, va a pagar mucho más de lo que venía pagando".

Villa del Carmen

A su turno, Esmeralda Martínez, titular del Centro Vecinal Villa del Carmen 450 Viviendas, señaló que "hoy estamos con mucha preocupación porque la quita del subsidio hizo subir el precio del boleto. Aquí hay gente que tiene que tomar entre 2 y 4 veces por día el colectivo, que tienen chicos y que ya están empezando a hablar de usar las bicicletas".

Apuntó además que "muy pocos se movilizan en auto, algunos en moto pero la mayoría, el 80%, anda en colectivo. A mucha gente ya no le cierran los números y este aumento por la quita de subsidios ya nos viene golpeando. Aquí hay mucha gente que hace repostería, modistas, que venden cosas a domicilio, comida para tener unos pesos extra. Estas vacaciones no existen, nadie está pensando en salir. Hasta el año pasado la gente salía pero ahora no", indicó.

Los Flores

Por su parte, Bety Álvarez, integrante de la comisión directiva del Centro Vecinal Flores del Sur, señaló que "hay gente que trabaja en el comercio y tiene que costear 4 boletos, es mucho. También para los jubilados aunque no nos movilizamos tanto. Pero para el que tiene que viajar sí o sí todos los días, les va a costar bastante más".

Mariano Moreno

En tanto, Manuel Rodríguez, integrante de la comisión del Centro Vecinal Juan Pablo VI, del barrio Mariano Moreno, señaló que "lamentablemente va a ser un golpe fuerte al bolsillo. Además hay que tener en cuenta que la gente ya viene golpeada por la quita de otros subsidios y por otros aumentos que aparentemente van a seguir el año próximo".

Agregó que "la situación hoy no es la mejor, se va a sentir y se va a sumar a la quita de todos los otros subsidios que también está influyendo".