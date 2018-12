"Macri le dio el golpe de gracia a los sectores más sufridos de la Argentina"

Fotos IMPACTO. Para More, lo sufrirá más fuerte la clase trabajadora.

30/12/2018 -

El Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales de La Banda hizo público su rechazo al tarifazo dispuesto por el presidente Mauricio Macri para el año 2019, con incrementos en servicios fundamentales como energía y gas del 55% y 35%, además de un golpe letal en transporte que castiga directamente a la clase trabajadora.

El secretario general del gremio, Rubén More, consideró un "enorme desacierto" y "una clara muestra de falta de sensibilidad con las familias más castigadas por este gobierno nacional, que en los últimos años no ha hecho otra cosa que ajustar en los bolsillos de los que menos tienen y engordar las cuentas de los empresarios".

"Consideramos que es hora de que la gente analice con claridad cuál es el mejor camino. El 2019 es un año de grandes definiciones. Macri, el gran responsable del desastre económico del país, tiene pretensiones de continuar en el poder. No hay mucho para analizar. En casi cuatro años no supo sacar a la Argentina del pozo, todo lo contrario, nos hundió todavía más", amplió More.