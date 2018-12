Evitó la comparación entre Bianchi y Gallardo

30/12/2018 -

"Boca me ha dado todo, siempre voy a querer al equipo y a la institución. Son momentos, creo que hoy es necesario la reestructuración. A todos nos duele perder pero todo pasa y todo tiene que servir para mejorar. Hay que potenciar las cosas buenas y corregir las que se hicieron mal", dijo Alfredo al recordar su paso por el "Xeneize" y el presente del club.

Y al pedírsele una opinión sobre la comparación entre Bianchi y Gallardo, fue tajante: "Yo no he tenido a Gallardo como técnico para decirte si es igual que Bianchi. En Boca, Bianchi ha ganado todo, ha ganado copas y Gallardo también lo ha hecho con River. Pero yo no te puedo dar una opinión porque no conozco a Gallardo. A lo mejor lo ves al equipo que juega bien pero adentro del vestuario no está bien. O al revés. No podemos comparar. Si los comparas por títulos, Bianchi es más. Pero es muy difícil opinar, deberíamos preguntarle a alguien que los haya tenido a los dos".