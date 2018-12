Fotos Atrapan banda cordobesa que concretó dos robos y tenía en la mira escribanías y comercios

30/12/2018 -

Las cámaras de seguridad que registraron un robo en un edificio de calle Urquiza fueron fundamentales para que la policía lograra desbaratar a una banda cordobesa que había arribado a Santiago el viernes y que cometió dos golpes en esta capital. Los malvivientes pretendían continuar con el raid delictivo y para ello tenían consigo un listado de escribanías y comercios locales donde concretarían sus próximos ilícitos. El importante operativo comandado por el Dr. Sebastián Robles, fiscal de turno, comenzó cerca de las 23,40 cuando el socio de un edificio de calle Urquiza al 100 que se dedica a la administración de pollerías, informó a la policía que desconocidos habían ingresado "barreteando" la puerta. Una vez adentro, los delincuentes habían revisado las oficinas que funcionan en ese lugar y tras desordenar todo se llevaron 40.000 pesos. De inmediato personal de Delitos Comunes arribó al lugar para realizar los trabajos de rigor. Los efectivos secuestraron los videos de las cámaras de seguridad que existían en el lugar y así lograron visualizar cómo estaban vestidos los autores del robo. Rápidamente solicitaron colaboración a sus colegas para dar con los delincuentes. Mientras sus pares realizaban averiguaciones, una efectivo que estaba de adicional en la esquina de calle Moreno y San Martín informó que en un hotel de la zona estaban alojados cinco personas con las mismas características de los supuestos asaltantes. Los investigadores llegaron hasta donde estaba la colega que reconoció a los maleantes. La policía les informó que entraban y salían constantemente del hotel y que minutos antes habían almorzado en un restaurante colindante. Entrevistas Ya con el fiscal de turno en el lugar, la policía se entrevistó con el conserje del hotel quien informó la identidad que habían dado los sujetos, entre ellos una mujer. Todos se alojaban en la misma habitación. Más tarde se entrevistaron con la dueña del restaurante, quien también reconoció a los individuos, por lo que allí se montó un operativo de inteligencia para atrapar a los delincuentes. Con orden judicial, la policía ingresó al edificio. Pero los maleantes no estaban. Entonces, las fuerzas se movilizaron hasta el predio de la ex terminal para nuevamente organizar un operativo y dar con los asaltantes. Cerca de las 2.30 de la madrugada el Dr. Robles recibió un llamado de la Comisaría Primera. Informaba que varias personas habían ingresado al edificio donde funciona una empresa de correos en calle Sarmiento 77, violentando con una barreta la puerta principal. Al entender que se trataría de la misma banda, la policía se trasladó junto al Dr. Robles al lugar. Cuando se dirigían por calle Sarmiento, al llegar a la intersección con Garibaldi se toparon con los maleantes, quienes rápidamente fueron reducidos. La policía secuestró $50.000 que los ladrones habían robado en el correo, además de herramientas (hierros, mazas, etc.) teléfonos celulares y otros elementos. Luego fueron alojados en distintas dependencias policiales.