"Me pone feliz que me sigan teniendo en cuenta"

30/12/2018 -

Juan Domingo Córdoba recibió la distinción de Gloria del Deporte otorgada por el Círculo, y al final de la fiesta, destacó: "Para mí es un orgullo ser premiado nuevamente. A pesar de que hace muchos años fui campeón del mundo y que me retiré, me siguen teniendo en cuenta. Me pone muy feliz. Para estas cosas uno no puede fallar".

A su vez, señaló: "Yo quería ser campeón del mundo. Quería saber qué se sentía, y no se había sabido sentir nada. Fue algo muy grande. Le pude dar una satisfacción a mi familia, a mi provincia y en especial a mi padre".