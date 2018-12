Fotos CAMPEONES. Cecilia y su esposo, el campeón Esteban Contardi.

El taekwondo vivió un año dorado. Ana Cecilia Llarrull se consagró campeona mundial en Bielorrusia y, el viernes, se quedó con la Copa Diario EL LIBERAL a la Deportista del Año. Ayer, visitó la Redacción con su esposo, el también campeón del mundo de taekwondo Esteban Contardi, con sus tres hijos Juan Cruz (22), Juan Ignacio (12) y Juan Mateo (6) y con su instuctor, Matías Ríos.

Se inició en este arte marcial a los 25 años. Y con 44, volvió a ser campeona del mundo. Su esposo también es dos veces campeón mundial y ayer, Cecilia confesó que todo lo cosechado en este año fue producto del apoyo de su familia y su equipo de trabajo. "Fue un trabajo con mucha dedicación y cuidados. Fue un año y varios meses de muchísimo trabajo, que necesitó de la orientación y el asesoramiento de profesionales. Estuve acompañada por muchas personas de mi entorno en varios aspectos. La nutrición fue un trabajo muy detallado. Necesité el acompañamiento en muchos aspectos para que la vida personal y laboral no implique un desgaste que me impida llegar bien a cada entrenamiento. Nuestro coach planificó horas en cantidad y calidad para los entrenamientos. Entrenamos de lunes a viernes y los domingos. Hacíamos horas extras. Había que repartirse para poder cumplir con todas las obligaciones de la vida cotidiana. No siento que esto sea un logro personal", destacó Llarrull.

Con respecto al premio de mejor deportista del año, Cecilia Llarrull expresó: "La verdad que fue una grata sorpresa ser elegida deportista del año. Ya ganar la terna de taekwondo fue algo increíble y un elogio. Lo estaba disfrutando porque estaban los mejores de la provincia en la fiesta y gente con gran trayectoria. Jamás pensé que podía recaer sobre mi persona esta distinción".

Cecilia es licenciada en Psicología y, además, trabaja junto con su marido en una imprenta. "No es fácil tener que cumplir con todas las obligaciones. Yo siempre le agradezco a nuestro gran maestro Ríos Olivero, quien siempre tuvo las palabras justas en los momentos justos".

A su vez, la taekwondista destacó: "‘El haber comenzado tarde en el taekwondo y lograr todo lo que logré este año, más este reconocimiento del Círculo, puede que sea un plus. Comencé la práctica del taekwondo por la invitación de mi marido, porque andaba con dolores de espalda en ese entonces. Sólo entrenaba en vóley. Conocí un arte marcial que me atrapó. Empecé a captar sus cuestiones con un sentido diferente. Siempre busqué mejorar".

A su vez, su marido, el campeón del mundo Esteban Contardi, contó: "En el 2016 ambos logramos el título del mundo, pero esta vez empezamos todo otra vez de cero. Nos entregamos como alumnos a nuestro coach y a nuestro gran maestro, Osvaldo Ríos Olivero. Todo deportista tiene la ilusión de llegar a lo más alto. Nosotros pudimos lograrlo, llevando la bandera argentina bien arriba. Es algo muy emotivo. No es fácil lograr dos veces un título mundial y más que se dé en un matrimonio".

"Aquí hubo entrega al deporte y a la formación. Todo viene de la mano del acompañamiento. Nuestros grandes sponsors de estos logros son nuestros hijos. Muchas veces nos tuvimos que turnar para poder viajar. Somos una familia que nos sostenemos entre nosotros. Esta vez pudimos ir los dos y nuestros hijos entendieron eso. El apoyo familiar es parte de todo esto", confesó Contardi.

Por último, Matías Ríos, coach de Cecilia, agregó: "No es esperado un premio así. En Santiago, el deporte ha crecido muchísimo. Por eso, sorprende el premio a Cecilia. Pero hay que ser realistas y reconocer lo que viene haciendo ella, que no es de este año, sino desde hace tiempo con el Mundial de Italia. Yo siempre tenía la cuota de esperanza de que pudiera ser posible este premio".