"Lo que nos faltaba era acostumbrarnos a ganar"

Fotos ELECCIÓN. Gustavo Coleoni se llevó el Premio BSE al Entrenador del Año, entregado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero.

30/12/2018 -

Gustavo Coleoni sufrió en carne propia el descenso y se quedó para volver a la B Nacional. En este 2018 se que está terminando, el cordobés fue el artífice de un ascenso muy festejado por todo Central Córdoba. El viernes, recibió el premio BSE al Entrenador del Año, en la Fiesta del Deporte del Círculo de Periodistas Deportivos. En la ocasión, dialogó con EL LIBERAL y confesó que espera el 2019 con mucha ilusión.

"A nosotros, lo que nos faltaba lo pudimos conseguir al final: acostumbrarnos a ganar. Ganamos tres partidos seguidos antes del receso. Eso hace que el grupo se mentalice siempre en ir en busca del triunfo. Nosotros muchas veces merecimos ganar y no pudimos. Eso genera dudas. Cuando soñás y pensás que te vas a morir, te vas a morir. Acostumbrarnos a ganar es clave. Lo hicimos al final", exopresó el "Sapito".

"Nosotros tenemos la obligación de ser protagonistas. La Copa Argentina nos chupó mucha energía. Los viajes, las lesiones y los inconvenientes que surgieron. Nos recuperamos de un mal inicio de campeonato y terminamos el año adentro de los clasificados. Estoy muy ilusionado con el semestre que se viene. Central, sistemáticamente, cada vez que ascendió, la temporada siguiente algo sufrió. El primer objetivo nuestro es que el hincha en vez de mirar hacia abajo, mire hacia arriba. Por primera vez estamos logrando que se deje de pensar en el descenso", agregó el DT cordobés.

A su vez, destacó: "Con la gente de Central creo que hemos pegado onda. Es un club con hinchas muy pasionales y creo que un pongo tengo ese perfil de técnico para equipos así, en donde no hay un término medio. Siento el cariño de la gente. En este comienzo de la B Nacional, en el que tuvimos algunos tropezones, los hinchas apoyaron siempre. Tengo muchas ganas de darles más cosas a este club y a su gente".

"Hay que tener humildad, los pies sobre la tierra y saber que tenemos un buen equipo, parecido a muchos de los que hoy están en la categoría. Agradezco siempre la banca y el afecto de la gente", agregó Coleoni.

Con respecto a la premiación del Círculo, dijo: "Primero quiero agradecer al Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero por esta distinción. La tomo con muchísimo placer y emoción. Agradezco a Central Córdoba que me dio la posibilidad de laburar. A la comisión anterior y a la nueva comisión, que me dieron la posibilidad de seguir en el club, bancando siempre en los momentos difíciles. Agradezco a todo el cuerpo técnico y a todos los que trabajan a la par. Este premio me lo dieron a mí, pero soy un convencido de que esto es un trabajo en equipo", cerró Gustavo Coleoni.