Cuánto cuesta disfrutar de los entretenimientos

30/12/2018 -

Vacacionar en la Costa no solo implica playa. El paseo de los turistas no estará completo si no se tiene en cuenta la oferta en entretenimiento que ofrece la ciudad.

Conocida por ser escenario de algunas de las mejores obras de teatro durante la temporada de verano, los precios para ver algunos de estos espectáculos rondarán a partir de los $300.

Facilidad

La ciudad optó por ofrecer promociones y precios más accesibles al público.

Por supuesto, atractivos como el Aquarium, uno de los más importantes en la Costa y ubicado junto al Faro de Punta Mogotes, es también una opción muy interesante.

El costo de la entrada para mayores de 11 años es de $629, mientras que para los menores entre 3 y 10 años, el precio es de $470.

Otro imperdible es Mundo Marino, los tickets tienen el valor de $595, y los menores de 3 a 10 años pagan $485.