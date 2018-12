"Emprendiendo Sueños" potencia el trabajo de una vecina bandeña

Fotos CONTENCIÓN. Además de tener un ingreso económico, Teresa puede combatir una enfermedad a través del trabajo.

30/12/2018 -

En el marco de las políticas de gestión impulsadas por el intendente de la Municipalidad de La Banda, Pablo Mirolo, una vecina del barrio Banfield fue beneficiada a través del programa "Emprendiendo Sueños", lo que le permitirá potenciar su trabajo de costura.

El jefe comunal fue el encargado de entregar a Teresa Carrillo, de 53 años, una máquina industrial de costura, bobinas de hilo y diferentes telas que le permitirán seguir produciendo trabajos como cortinas, manteles, entre otros.

El trabajo como terapia

En la oportunidad, Mirolo manifestó: "Estamos muy contentos de poder cumplir con un nuevo emprendimiento y por sobre todas las cosas con esta entrega que le estamos haciendo a Teresa, ya que es una historia que nos conmueve. Debido a un problema de salud que ella tuvo hace un tiempo, pudo descubrir este oficio de la costura como una forma de terapia y con el tiempo se transformó en un emprendimiento".

Agregó: "Con la entrega de estas herramientas de trabajo ella podrá potenciar la calidad, la producción y la cantidad de pedidos en este tiempo. Queremos agradecerle por confiar en nosotros y en especial en el programa Emprendiendo Sueños".

A su turno, la beneficiaria dijo: "Desde hace dos años que me dedico a este trabajo luego de transitar una enfermedad que me llevó a descubrir la costura como una gran terapia y contención para mi vida. Y es por eso que estoy muy agradecida con el intendente Mirolo porque para mí el acceder a una máquina de trabajo nueva era imposible y hoy se hizo realidad. Esto me permitirá tener un nuevo ingreso económico para mi familia".

Hace pocos días, "Emprendiendo Sueños" estuvo en el barrio Dorrego. Allí, Fernando Alberto Catán se dedica desde hace siete años a la elaboración de lomitos, pizzas, tartas y demás platos en su rotisería, en donde trabaja junto a sus hermanas.

Desde el municipio se le hizo entrega de un freezer, un horno pizzero y un juego de sillas. Ello sin dudas potenciará la actividad de toda la familia, lo que también les permitirá tener más ingresos económicos para hacer frente a la situación económica actual, que presenta grandes dificultades en todo el país.