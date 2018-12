Kevin Spacey no quiere oír la acusación por agresión sexual

30/12/2018 -

El actor estadounidense Kevin Spacey pidió, a través de sus abogados, el permiso de no presentarse ante un tribunal del estado norteamericano de Massachusetts el 7 de enero próximo, cuando se formalizará una acusación en su contra por agredir sexualmente a un joven de 18 años en 2016.

Según informó el periódico estadounidense Boston Globe, Spacey está citado junto con sus abogados para escuchar las acusaciones en su contra, pero presentó un pedido para no tener que estar él mismo físicamente en el lugar.

Si bien no trascendieron las razones de la solicitud de la ex estrella de "House of Cards", se presume que desea evitar la gigantesca cobertura mediática que con seguridad se registrará ese día en el edificio del Tribunal de Distrito de Nantucket.

De acuerdo con los reportes del periódico bostoniano, el fiscal a cargo del caso se opuso al pedido de los abogados de Spacey y resta que el juez haga conocer su decisión.

Spacey enfrenta numerosas acusaciones por parte de diferentes hombres que desde fines de 2017 han comenzado a denunciarlo por acoso, abuso sexual y conductas inapropiadas: el primero de los casos se remonta a 1986, presuntamente cometido contra el actor Anthony Rapp, por entonces de 14 años.