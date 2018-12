Maxi Ghione vivió un abuso en la niñez

30/12/2018 -

En medio de las críticas a la actriz Thelma Fardín por haber demorado 10 años en denunciar que fue violada por Juan Darthés, su compañero de la tira "Patito Feo", mientras compartían una gira por Nicaragua, cuando ella apenas tenía 16 años, el actor Maxi Ghione sorprendió con una estremecedora revelación: "A los 11 años sufrí abuso", escribió en su cuenta personal de Facebook.

Y siguió: "Esperé a que se mueran mis padres para poder hablarlo. Lo callé 30 años; y hay algunos pelotudos que dicen ‘Pero después de 10 años lo dice?’ (Porque no se van a la mierda?) #ThelmaFardín @soythelmafardin @lacalurivero #CaluRivero y miles y miles más: tengo una profunda tristeza. También tengo enojo".

En el mismo posteo señaló: "Quiero hacerles dulce de leche casero y abrazarlas. Siempre, pero SIEMPRE : creele a la víctima, después se verá. Pero ante la duda, creele al débil. Y al tipo éste, si es inocente, le pediré disculpas".

Por otra parte, desnudó sus propias emociones al hacer público el abuso que sufrió: "Me empieza a temblar la mano y eso quiere decir que mi enojo se está moviendo de lugar. Lo que me deja tranquilo fue poder contarle este hecho a mi hijo Juan hace un tiempo. Me dio alivio".

Después el actor compartió una reflexión con sus seguidores: "El silencio no esconde ni omite. El silencio es el camino más honesto hacia la verdad de cada uno. El silencio, si se quiere, es perpetuo y esa perpetuidad nos protege de las palabras enredadas y desesperadas. Es mejor que te abraces a mi silencio a que preguntes", dijo.

Y agregó: "Hacete fiel a mi callar entero, a mi lugar escondido y calmo. Por el bien de los dos, y por el bien de mis sentires y por respeto a mis alegrías y a mis desventuras... acompañame en este silencio que no aturde. #LiteraturaDeBarro #MaxiGhione Sólo una guitarra en silencio, es la muerte de las palabras. Silencio. Y sino...cantá".