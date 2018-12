Laura Esquivel señaló que su papel de Claudia Villafañe será hecho con respeto

30/12/2018 -

A raíz del enojo público que expresó Claudia Villafañe por la serie sobre Diego Maradona que retratará también su figura, la actriz Laura Esquivel, quien tendrá la tarea de encarnarla habló de lo que será su interpretación. "Hice castings, hace ya un par de meses atrás. Tengo el placer de estar laburando ahí. Me parece que va a estar buenísimo, va a ser todo hecho con mucho respeto obviamente. A mí me toca en realidad la etapa de chica, que no hay referencias de Claudia", señaló.

Y agregó. "¿Si me gustaría juntarme con Claudia? Estaría buenísimo, ojalá que se dé la posibilidad. Siempre es con respeto, con investigación previa para poder dar lo mejor y no fallar".

Por su parte, Claudia había manifestado: "No lo voy a permitir porque no conozco el libro y no sé cómo lo van a tratar", aunque admitió: "Las actrices no tienen nada que ver con esto". Durante su salida telefónica en el programa "Involucrados", la ex de Diego aclaró: "Ellos quieren contar una historia que no sé si es la que yo viví. Entonces prefiero que no, porque si van a buscar información en un lugar donde no la tienen que buscar y van a mostrar una Claudia que no es o no fue... Yo no lo voy a permitir. No puedo dejar que digan cosas que no son ciertas".