Ensaya doce horas diarias

30/12/2018 -

Sobre el arribo a la cartelera marplantense con dos propuestas simultáneas y con dos personajes al mismo tiempo, la actriz Juana Viale aseguró que si bien "es un poco la metier de los actores", desde el desembarco de los elencos de la ciudad, ensaya más de doce horas por día para llegar a punto a la semana próxima.

"Al estar dirigida en ambos casos por por Luciano es más fácil. Pero por ejemplo en el escenario están montadas las dos escenografías, y saltamos de una a la otra en cuestión de minutos. No es fácil hacer dos obras, tengo la cabeza re tostada, porque a las 9 entramos al teatro y salimos a las 11 de la noche, entonces estoy como en un túnel: no tengo vida externa, no entiendo nada de lo que pasa más allá de las obras", comentó.

Viale aseguró además que la posibilidad de actuar frente al heterogéneo público veraniego de Mar del Plata le aportará un color nuevo a un mundo que conoce desde antes de caminar.