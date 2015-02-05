CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 31 de diciembre de 2018
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
Por El Liberal
31/12/2018 -
CANAL 7
PROGRAMACIÓN PARA HOY
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TOMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.45 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 CINE. SOLO EN NAVIDAD
22.45 MUSICALES EN AÑO NUEVO
02.00 CINE. CIEN AÑOS DE PERDÓN
03.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
PROGRAMACIÓN PARA EL 01/01/19
11.00 MORFI TODOS A LA MESA
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.45 UNA PARTE DE MI
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.45 BAJO PRESIÓN
22.30 CASO CERRADO - SIN CENSURA
23.45 KARA PARA ASK
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.00 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 DOCUMENTALES DE LA TV
PÚBLICA
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL
SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁ-
CULO
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
16.00 PARA TODA MUJER
17.00 IRON SPORT
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES
DEL SUD VS. HUICO
HONDO ®
20.00 CULTURAR TV
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 VIVIR SANTIAGO
23.00 CIRCUITO ARGENTINA
CANAL4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
PELÍCULAS
CINEMAX
06.37 LEGO DC SUPER HERO GIRLS. FUGA DE
CEREBROS
08.10 WINNIE THE POOH
09.16 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA
DEL SANTUARIO
11.05 NORM Y LOS INVENCIBLES
12.51 ESPEJITO, ESPEJITO
14.48 LOONEY TUNES. DE NUEVO EN ACCIÓN
16.34 EL OSO YOGI - LA PELÍCULA
18.07 EL EXPRESO POLAR
20.00 ESPEJITO, ESPEJITO
22.00 CIGÜEÑAS. LA HISTORIA QUE NO TE
CONTARON
23.42 EL GRINCH
TCM
07.20 LA NIÑERA
07.44 LA NIÑERA
08.08 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
09.44 LOST
10.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.15 LA NIÑERA
11.39 LA NIÑERA
12.04 SPAWN
13.40 SPACE JAM
15.15 ARMA MORTAL 3
17.17 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD
DEL ANILLO
20.28 FURIA EN DOS RUEDAS
22.00 HARD TARGET. OPERACIÓN CACERÍA
23.42 MAGNUM 44
TNT
06.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE
06.18 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO
08.09 MONSTERS, INC.
09.47 LUNA DE MIEL EN FAMILIA
11.53 LOS INCREÍBLES
13.57 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS
DEL TIEMPO
15.59 LA PROPUESTA
18.02 AL FILO DEL MAÑANA
20.05 ¿QUÉ PASÓ AYER?
22.00 DOS INÚTILES EN PATRULLA
00.00 DESTINO FINAL 2
01.36 REPO MEN. LOS RECOLECT
SPACE
06.00 UN DÍA DIFÍCIL
06.52 EL LARGO BESO DEL ADIÓS
08.58 GREMLINS
10.57 SWORDFISH. ACCESO AUTORIZADO
12.54 LOS PERDEDORES
14.43 GODZILLA
17.02 BATTLESHIP. BATALLA NAVAL
19.30 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO
22.00 NICO
23.57 SOLDADO UNIVERSAL 2. EL REGRESO
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
15.00 LOBO ADOLESCENTE
16.00 LOBO ADOLESCENTE
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.30 COMER, REZAR, AMAR
22.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
A DÓNDE IR
LA ESQUINA DEL
RECUERDO
(PEDRO LEÓN GALLO Y CORRIENTES)
* EL 1º DE ENERO DE 2019, LOS
ALFILES RECIBIRÁN EL AÑO NUEVO
CON UN GRAN CONCIERTO.
PLAZA AÑORANZAS
(PARQUE AGUIRRE)
*VIERNES 4 Y SÁBADO 5 DE ENERO,
48ª EDICIÓN DEL FESTIVAL
DE LA CHACARERA, CON LA PRESENCIA
DE PETECO CARABAJAL
Y NÉSTOR GARNICA, ENTRE MUCHOS
OTROS ARTISTAS.
TEATRO LA CASA
(SAN LORENZO 272)
*SÁBADO 19, A PARTIR DE LAS
22, SE PRESENTARÁ CIELO RAZO.
CLUB SARMIENTO
(LA BANDA)
*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO
2, Y DOMINGO 3 DE FEBRERO,
FESTIVAL DE LA SALAMANCA,
CON LA PRESENCIA DE ABEL
PINTOS, LUCIANO PEREYRA Y
MUCHOS OTROS ARTISTAS.
CINES
SUNSTAR
HOY Y EL 01/01/19 EL COMPLEJO ESTARÁ CERRADO
AQUAMAN (2D)
CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
18:00 (Cast) 21:00(Subt)
BUMBLEBEE (3D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
16:40 (Cast) 19:00 (cast) 21:30 (Cast)
00:00 (Cast)
BUMBLEBEE (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
17:10 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
CADÁVER (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
16:10 (Subt) 18:10 (Subt) (Cast)
TERREMOTO (2D)
ACCIÓN (+13 AÑOS)
16:10 (Subt) 18:10 (Subt) (Cast)
EL GRINCH (2D)
AVENTURA (ATP)
16:45 (Cast)
02/01 - 16:45 (Cast)
BOHEMIAN RHAPSODY (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
02/01 _ 18:45 (Cast) 21:20 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
HÍPER LIBERTAD
AQUAMAN ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 16:40 - 19:40 -
22:40
SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO JUEVES)
EL GRINCH ATP
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:00
BUMBLEBEE ATPA 13
AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:40 -22:00 -
22:50
CASTELLANO 3D 20:20
SUBTITULADA 2D 22:00 - 22:50
(SÓLO JUEVES)
HOY Y MAÑANA, CERRADO