CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 31 de diciembre de 2018

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

31/12/2018 -

CANAL 7

PROGRAMACIÓN PARA HOY

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TOMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.45 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 CINE. SOLO EN NAVIDAD

22.45 MUSICALES EN AÑO NUEVO

02.00 CINE. CIEN AÑOS DE PERDÓN

03.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN


PROGRAMACIÓN PARA EL 01/01/19

11.00 MORFI TODOS A LA MESA

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.45 UNA PARTE DE MI

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.45 BAJO PRESIÓN

22.30 CASO CERRADO - SIN CENSURA

23.45 KARA PARA ASK

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.00 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 DOCUMENTALES DE LA TV

PÚBLICA

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL

SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁ-

CULO


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 IRON SPORT

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES

DEL SUD VS. HUICO

HONDO ®

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 VIVIR SANTIAGO

23.00 CIRCUITO ARGENTINA


CANAL4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME


PELÍCULAS

CINEMAX

06.37 LEGO DC SUPER HERO GIRLS. FUGA DE

CEREBROS

08.10 WINNIE THE POOH

09.16 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA

DEL SANTUARIO

11.05 NORM Y LOS INVENCIBLES

12.51 ESPEJITO, ESPEJITO

14.48 LOONEY TUNES. DE NUEVO EN ACCIÓN

16.34 EL OSO YOGI - LA PELÍCULA

18.07 EL EXPRESO POLAR

20.00 ESPEJITO, ESPEJITO

22.00 CIGÜEÑAS. LA HISTORIA QUE NO TE

CONTARON

23.42 EL GRINCH

TCM

07.20 LA NIÑERA

07.44 LA NIÑERA

08.08 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

09.44 LOST

10.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.15 LA NIÑERA

11.39 LA NIÑERA

12.04 SPAWN

13.40 SPACE JAM

15.15 ARMA MORTAL 3

17.17 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD

DEL ANILLO

20.28 FURIA EN DOS RUEDAS

22.00 HARD TARGET. OPERACIÓN CACERÍA

23.42 MAGNUM 44

TNT

06.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE

06.18 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO

08.09 MONSTERS, INC.

09.47 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

11.53 LOS INCREÍBLES

13.57 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS

DEL TIEMPO

15.59 LA PROPUESTA

18.02 AL FILO DEL MAÑANA

20.05 ¿QUÉ PASÓ AYER?

22.00 DOS INÚTILES EN PATRULLA

00.00 DESTINO FINAL 2

01.36 REPO MEN. LOS RECOLECT

SPACE

06.00 UN DÍA DIFÍCIL

06.52 EL LARGO BESO DEL ADIÓS

08.58 GREMLINS

10.57 SWORDFISH. ACCESO AUTORIZADO

12.54 LOS PERDEDORES

14.43 GODZILLA

17.02 BATTLESHIP. BATALLA NAVAL

19.30 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO

22.00 NICO

23.57 SOLDADO UNIVERSAL 2. EL REGRESO

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

15.00 LOBO ADOLESCENTE

16.00 LOBO ADOLESCENTE

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.30 COMER, REZAR, AMAR

22.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY


A DÓNDE IR

LA ESQUINA DEL

RECUERDO

(PEDRO LEÓN GALLO Y CORRIENTES)

* EL 1º DE ENERO DE 2019, LOS

ALFILES RECIBIRÁN EL AÑO NUEVO

CON UN GRAN CONCIERTO.

PLAZA AÑORANZAS

(PARQUE AGUIRRE)

*VIERNES 4 Y SÁBADO 5 DE ENERO,

48ª EDICIÓN DEL FESTIVAL

DE LA CHACARERA, CON LA PRESENCIA

DE PETECO CARABAJAL

Y NÉSTOR GARNICA, ENTRE MUCHOS

OTROS ARTISTAS.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO 272)

*SÁBADO 19, A PARTIR DE LAS

22, SE PRESENTARÁ CIELO RAZO.

CLUB SARMIENTO

(LA BANDA)

*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO

2, Y DOMINGO 3 DE FEBRERO,

FESTIVAL DE LA SALAMANCA,

CON LA PRESENCIA DE ABEL

PINTOS, LUCIANO PEREYRA Y

MUCHOS OTROS ARTISTAS.


CINES

SUNSTAR

HOY Y EL 01/01/19 EL COMPLEJO ESTARÁ CERRADO

AQUAMAN (2D)

CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

18:00 (Cast) 21:00(Subt)

BUMBLEBEE (3D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

16:40 (Cast) 19:00 (cast) 21:30 (Cast)

00:00 (Cast)

BUMBLEBEE (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

17:10 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

CADÁVER (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

16:10 (Subt) 18:10 (Subt) (Cast)

TERREMOTO (2D)

ACCIÓN (+13 AÑOS)

16:10 (Subt) 18:10 (Subt) (Cast)

EL GRINCH (2D)

AVENTURA (ATP)

16:45 (Cast)

02/01 - 16:45 (Cast)

BOHEMIAN RHAPSODY (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

02/01 _ 18:45 (Cast) 21:20 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.


HÍPER LIBERTAD

AQUAMAN ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 16:40 - 19:40 -

22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO JUEVES)

EL GRINCH ATP

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:00

BUMBLEBEE ATPA 13

AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:40 -22:00 -

22:50

CASTELLANO 3D 20:20

SUBTITULADA 2D 22:00 - 22:50

(SÓLO JUEVES)

HOY Y MAÑANA, CERRADO

 
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