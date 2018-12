FÚNEBRES | 31 de diciembre de 2018

31/12/2018 -

Sepelios Participaciones

ÁLVAREZ, GASPAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Sus hermanos Susana , Horacio, Ramón, Griselda, sus hna pol. Carmen, sobrins Edgar, Susana y Anahí y demás fliares. Sus restos son inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio de Maco. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

BARRAZA IBÁÑES, MAURO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/18|. Sus padres Mariela y Rolando, sus hermanos Débora Tobías Nazareno Valentino Mateo Ramiro, abuelos Elva y Juan y Rodolfo, Tíos y demás flias. Sus resto fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Flores . COB.SERVICIO SOCIAL MUNI. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE La Plata 162 T. 4211987.

CÁRDENAS, ELBA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Su esposo Raúl Montenegro, sus hijos José, Silvia, Ariel, Raúl y Nahuel, nietos, Braian, Lara, Mateo, Antonella, sus hermanos: Darío y María, amigos: Pablo Sardaña, Pedro Sardaña y Herrera Noemí y demás familiares participan su fallecimiento. Casa de duelo M14. L 25 s/n Bº Campo Contreras viejo. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Misericordia. EMPRESA SANTIAGO.

CASTILLO, RENÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/18|. Su primo Yonnhy Salik y sus sobrinos Jesi, Ramón, Yhonatan, Yamila, Agostina, Lucas y Martín Salik y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en memoria.

CASTILLO, RENE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/18|. Su prima Lucy Salik, su primo pol. Dito Rapetti y sus sobrinos Eduardo, Gabriela y Noelia Rapetti Salik participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, RENÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/18|. Dr. Oscar Banco y flia. Mario Moisés y flia., Carlos A. Banco y flia. Luis R. Banco y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos y demás familiares en estos tristes momentos, elevando oraciones en su querida memoria.

CASTILLO, RENÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/18|. Querido René: "Que brille para ti la luz que no tiene fin. Descansa en paz amigo". Luis Roberto Banco, Norma Adriana Barrera y sus hijas Romina Banco y Martina Banco participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

CASTILLO, RENÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/18|. Pablo Degano, Adriana Ick y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO, RENÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/18|. Mirta Corvalán, Rosa Leguizamón y Silvia Carrizo participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus familiares en este difícil momento.

DÍAZ, ORLANDO SOFANOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Su esposa Susana, hijos Mirian Ariel Daniel Mariano, nietos bisnietos hijos poli. Ricardo Lorena Patricia Tatiana y Demas Flias. Sus Resto Seran Inhumados Hoy En El Cementerio Jardin del Sol Hs.9 Cob. iosep Servicio Realizado Por Cocheria Norte La Plata 162 Tel.4219787.

FERREYRA, LUIS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/18|. Que el Señor te reciba en sus brazos y brille para ti la luz que no tiene fin". Sus hijas Marcia y Claudia, sus nietas Barby, Flor, Ceci y Claudia, bisnietas Dayla, Atenea y Cataleya participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados el día de ayer a las 18 hs en el cemet. La Piedad

HERRERA, FEDERICO MELITON (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Su esposa Marta, hijos Omar, Carlos Miguel, Luis, Daniel, Graciela Sus nietos y bisnietos hijos Poli. Liliana Graciela Blanca Rita Diego y Demás Flias. Sus Resto Son Velados En La Sala Comunitaria Ejército Argentino . Cob.Iosep. Servicio Realizado Por Cochería Norte La Plata 162. tel4219787.

IBÁÑEZ, MABEL LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Sus hijos Guillermo, Rocío, Lucia, Diaz, tu madre Celina Ibañez, hijos pol., Luis y su nieta Abigail, Hnos sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Luján casa de duelo P. L. Gallo 330 S.V. Nº 1. SERVICIO HAMBURGO CIA. DE SEGUROS A. IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

INFANTE, HUGO ORLANDO ( Dip. Nacional) Falleció el 30/12/18|. Sus sobrinos Eduardo Leiva, Andrea Auad , Valentin y Milagros Levia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. El Sr. Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del Diputado Nacional Don Hugo Orlando Infante. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. El Decano de la Facultad de Cs. Exactas y Tecnologías Ing. Pedro Basualdo y el Vicedecano Dr. Carlos Ramón Juárez, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento delDiputado Nacional don Hugo Orlando Infante. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. El Decanode la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud Lic. Hugo Marcelino Ledesma, la Vicedecana Lic. Josefina Fantoni, los Consejeros Directivos, Secretarios de la Facultad, Docentes, No Docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del Diputado Nacional don Hugo Orlando Infante. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. El Decano de la Facultad de Cs. Médicas Dr. Humberto Herrera, Secretarios de la Facultad, Docentes, No Docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del Diputado Nacional don Hugo Orlando Infante. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Augusto Tejeda y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO Dip. Nacional (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Mario Ramón Yocca y familia, despiden con dolor a su correligionario y amigo "Lito" Deseando resignación a familiares y amigos

INFANTE, HUGO ORLANDO Dip. Nacional (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. La intendente de la ciudad de Suncho Corral Estela Protti de Azar ,participa con profundo dolor su partida, rogamos oraciones a su memoria

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. El Decano de la Facultad de Cs. Forestales Dr. Juan Carlos Medina, la Vicedecana Dra. Amelia Nancy Giannuzzo, Consejeros Directivos, Secretarios, Personal Docente, Nodocente y estudiantes, acompañan con profundo dolor el fallecimiento del Diputado Nacional Hugo Orlando Infante, ruegan oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Amigos militantes Ricardo Santillán, Doris Gerez, Ringo Salcedo, Daniela Ledesma, Ing. Luis Luna, Cristina Andrade, Juan Suárez, Gustavo Peralta, Juan José Verón, Cristina Montenegro, Norma Ríos, Tere Boláñez, Leo Álvarez, Luis Montoya, Pedro Mema, Nelson Sandoval, Dany Ledesma y demás correligionarios participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Sus amigos Ricardo Santillán, Daniela Ledesma, Doris Gerez y Ringo Salcedo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Myriam Silvia Paz Medina y su hijo Ricardo Daniel Santillán Paz participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Dorita con cariño.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Les dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, El que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. (Jn. 11-25) Miguel Azzetti y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Lic. Ricardo Dalale y familia; Dr. Osvaldo Palau y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Dr. César Alberto Monti, Dra. Patricia Marcela Gadda y Valle de Gadda participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Lito. Ruegan al Altísimo les de pronta resignación para su familia.

INFANTE, HUGO ORLANDO Dip. Nacional (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Estela Gómez y su hijo Hugo Gómez participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Julio Abdala y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. "Yo Soy la resurrección y la vida el que cree en mi no morirá jamás". Carlos Vella, su esposa Mary, sus hijas Cristina Vella y Marcela Vella y sus respectivas familias. Mis condolencias a su esposa, hijos y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Arq. Raúl Sabouret, su esposa Dra. Cristina Zavalía, sus hijos Santiago, Raúl e Ignacio y su hija Erica participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Gerardo Acuña Gómez junto a sus padres Ramón Alberto Acuña y Sonia Elena Gómez participa con dolor el fallecimiento del abuelo de Agustín, amigo y compañero de la familia.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Veterinaria y Stud Don Lilo participan el fallecimiento del abuelo de Agustín amigo e integrante del Stud y de la Veterinaria. Acompañando a la familia en estos momentos de dolor.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Julio Edgardo Mansilla y María Clotilde Lami Hernández y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Julio Mansilla Lami Hernández y María Laura Lescano y flia. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO Dip. Nacional (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Carolina y Mariana Flores Luti, Alba Marina Santillán, Mariano Ledesma, Jimena Valdez, Mariana Bonacina, María José Palazzi, María Inés Paz, y sus respectivas flias. participan con dolor el fallecimiento del papá de sus amigas Adriana y Claudia y elevan oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. "Solo se muere cuando se olvida y las personas que te quieren nunca te olvidarán". Dr. Luis Humberto Santillán, Gloria Estela Rótulo, Alba Marina, Luis Armando, Ariel Humberto y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y consuelo para su flia. en este momento tan difícil.

INFANTE, HUGO ORLANDO Dip. Nacional (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Blanca Gladys Sosa, Mariano Alonso e hijos Thelma, Mariano y Ana Valeria participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO Dip. Nacional (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Consejo Consultivo del Adulto Mayor, sus delegados participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO Dip. Nacional (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Luis José Vella, su hijo Luis Edmundo y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo Lito y acompañan a su familia en estos duros momentos y ruegan una oración en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO Dip. Nacional (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. El Intendente de la ciudad de Fernández, Dr Víctor Rodolfo Araujo, miembros del Poder Ejecutivo y del Honorable Concejo Deliberante participan su fallecimiento.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. La Subsecretaría de Cultura y Turismo Arq. Rodolfo Legname participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO Dip. Nacional (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Rodolfo Legname despide con agradecido afecto al querido Lito y acompaña a su esposa, hijos y hermanos en tan doloroso momento. Eleva una oración en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO Dip. Nacional (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Sus amigos Porota y Chicho Cortez y sus hijos Claudia y Paco acompañan a su familia en el difícil momento que les toca vivir.

INFANTE, HUGO ORLANDO Dip. Nacional (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Sr. Héctor Batalla participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de pesar. Eleva oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO Dip. Nacional (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Héctor Batalla participa con profundo dolor el fallecimiento del querido Lito Infante y acompaña a la familia en tan difícil momento.

INFANTE, HUGO ORLANDO Dip. Nacional (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Gabriela Raed y familia participan con profundo dolor la inesperada partida del querido Lito Infante y acompaña a la familia en este triste momento.

INFANTE, HUGO ORLANDO Dip. Nacional (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Teresita Ferreiro de Lezana, Eduardo Alberto Lezana, sus hijos María Lourdes e Ignacio Furh, Gonzalo y Marcela Pecci, Nicolás, Ignacio e Ivana Leguizamón, Benjamín y Gabriela Alonso, sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su preciada memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Franja Morada Ucse acompaña con profundo dolor a los familiares del ex intendente y actual diputado nacional, agradeciendo su constante acompañamiento al Centro de Estudiantes."

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. El decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE Dr. Juan Carlos Medina, la vicedecana Dra. Amelia Nancy Giannuzzo, consejeros directivos, secretarios, docentes, no docentes y estudiantes acompañan con profundo dolor el fallecimiento del diputado nacional Hugo Orlando Infante. Ruegan oraciones en su memoria

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. José Gómez y flia. acompañan este momento de irreparable pérdida a todos los familiares del amigo Lito Infante.

INFANTE, HUGO ORLANDO ( Dip. Nacional) Falleció el 30/12/18|. La CGT Regional Santiago del Estero acompañan a los familares del amigo y compañero Lito Infante.

INFANTE, HUGO ORLANDO Dip. Nacional (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Arq. Carlos R. Giambroni, Mirta Mattar, Guillermo, Andrés y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Tus amigos y vecinos de toda la vida: Roberto, Nena, José y Ramón Tarchini participan con profundo dolor su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a su esposa e hijos.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. José Roque Ferreiro y Elizabeth Castro participan con dolor la partida de su amigo Lito. Ruegan a Dios paz y consuelo a su familia.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Diputada Provincial Flavia Maldi participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. El Consejo Directivo, Colegas y personal del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de un amigo de la casa y acompañan al farmacéutico Hugo Infante y familia en este momento de pesar.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus amigos Rody y Silvia Varela, sus hijos María Alejandra, Martín y sus queridas nietitas Josefina y Joaquina lamentan su fallecimiento tan inesperado y acompañan a su familia en este doloroso momento ruegan oraciones en su querida memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Andrés Barrionuevo, Juan Antonio Jorge, Alicia Ines Leguizamon, Mariano Gigena, Evelina Estofan, Sergio Brandan, Agustin Meneghini, Luciana Martinez y Tribunal de Disciplina participan de su fallecimiento. Se elevan oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Lito Argañaraz, su esposa Susana Torres y familia, participan su fallecimiento.

INFANTE, HUGO ORLANDO ( Dip. Nacional) Falleció el 30/12/18|. Dra. Marcela Kerszberg participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Empresa Camh SA participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Empresa Saba SRL participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Ing. Marcelo Tarchini y familia participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO ( Dip. Nacional) Falleció el 30/12/18|. Ing. José Félix Alfano participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

INFANTE, HUGO ORLANDO ( Dip. Nacional) Falleció el 30/12/18|. CPN. Claudia Lucio Falcione, CPN. Pablo Damian Soria , participan con profundo dolor su fallecimiento y rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones.

INFANTE, HUGO ORLANDO ( Dip. Nacional) Falleció el 30/12/18|. Dr. Virgilio Oscar Petinicchi, su esposa Éblin Kozamet, sus hijos Ariel y Natalia y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y rogamos oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Arq. Nilda R. de Mishima, su esposo Arq. Adolfo Mishima, sus hijos Adolfo y Federico y respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos dolorosos momentos.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Fernando Luna y flia., Acompañan a su esposa e hijos y demas familiares en estos dolorsos momentos.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Te fuiste con otro amigo Nuestro Dios, descansa en paz, Tu amiga ( Dipi ) Maria Di Prieto, tony y Rosi Di Pietro, Familiares. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Querido Lito viviras eternamente en nuestros corazones, tu hermano Cesar Infante, tu cuñada Mirta Sosa, sobrinos Lorena, Erna y Cesar Infante, sobrinos politicos Roberto Gallo, Hector Silva, Margarita Sayago, sobrinos nietos Maximiliano, Milena Gallo, Daniel, Sebastian, Gabriel, Alex silva y Gimena Infante, participan con dolor su fallecimiento.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Juan, Andres, Mariano, Miguel Angel, Gabriel, Luis, Claudio, Jero, Santiago, Cristian y Adolfo, acompañan con profundo dolor la partida de nuestro querido amigo Lito.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Su amigo y Leal Colaborador Quique Lopez ( a ) , esposa e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido y entrañable Lito. Rogamos oraciones en su memoria. Dios lo acoja en su Reino.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Secretaria Gral. de la Union Docentes Argeentino U D A. Prof. Estela Ramirez junto a la C. D. participan con dolor el fallecimiento del amigo dilecto del sindicato y acompañan a sus fliares en estos momentos dificiles, pidiendo por su paz eterna.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Luis Charly Carabajal y su Sra. participan con profundo dolor el fallecimiento del entrañable amigo Lito. y acompañan a su flia. en este dificil momento. rogamos oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO ( Dip. Nacional) Falleció el 30/12/18|. Ex vice presidente del centro de Estudiantes de la Escuela Normal Manuel Belgrano participa con inmenso dolor de la partida del ex Intendente Lito Infante. y acompañan a sus familiares en esta doloroso pardida.

INFANTE, HUGO ORLANDO ( Dip. Nacional) Falleció el 30/12/18|. Cecilia Lopez Pascuali junto a sus hijos Matias, Leandro y Federico, Federico Balmaceda acompañan con profundo dolor a Dorita, hijos y demas familiares. que descanse en paz.

INFANTE, HUGO ORLANDO ( Dip. Nacional) Falleció el 30/12/18|. Dany Ledesma y flia. participan con gran dolor el fallecimiento del ex Intendente y gran amigo Lito Infante. acompañan a su flia en tan irreprable perdida.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Con gran tristeza despedimos al amigo de toda la vida., Carlos Ferro y flia. Elevamos oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO ( Dip. Nacional) Falleció el 30/12/18|. Tu Señor por tu santima pasion nos preparaste un lugar en el Cielo, permitele a este ciervo tuyo gozar de sus maravillas. querido Lito con la inmensidad de tu corazon generoso has ido a ocupar un lugar de privilegio en el cielo, fuiste un gran amigo, consuegro, te quisimos, te disfrutamos, compartimos grandes momentos y seran esos recuerdos los que nos sostengan. Dios cuidalo y amalo y dale la eterna felicidad. Hoy descansas en su regazo tu partida nos lasttima el alma, siempre estaras en nuestros recuerdos, nuestro cariño quedará intacto en el tiempo. te guardaremos en nuestro corazon, descansa en paz. Tu consuegra Carmen Coria, Hugo Capula y flia.

INFANTE, HUGO ORLANDO ( Dip. Nacional) Falleció el 30/12/18|. Señor Jesus recibe en tu cielo eterno a este jumilde servidor, que brille para el la luz que no tiene fin. Acompañamos en este profundo dolor a toda su flia. eternamente agradecidos. Capula Ana Teresa y Castillo Capula Ana Lucia.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Su hija claudia y su Yerno René Rigourd, nietas sofia y Martina, parrticipan con profundo dolor su partida. Fuiste un gran hombre con eso basta y sobra. Rogamos oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Sabrina Lapalma y Gabriel LLapur, sus hijos Guadalupe, Valentina, Tomas, particfipan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Lito. Elevan oraciones en su memoria. Acompañan a su esposa Dora e hijos.

INFANTE, HUGO ORLANDO ( Dip. Nacional) Falleció el 30/12/18|. Maria elena Sidow y Gabriel LLapur, participan con prfoudo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO ( Dip. Nacional) Falleció el 30/12/18|. El que cree en mi no morirá jamas. Acompañan a su esposa Dorita y flia., en esta irreprable perdida. Alberto Rodriguez, Teresa Azar y flia.,participan con profundo dolor esta inesperada perdida. Rogamos oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO ( Dip. Nacional) Falleció el 30/12/18|. Que brille para el la luz que no tiene fin " Con profundo dolor acompañamos a su flia. La Comicion Directiva de la Camara de Peinadora, su Presidente Lia M. rodriguez y demas miembros de la Institucion ruegan oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Su cuñada Rosy Orieta, sobrino Edgardo y andrea, Eugenia, Gaspar y Gimena y nietos, participan co n dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO ( Dip. Nacional) Falleció el 30/12/18|. Los empleados de Tribunal de Cta. de la Municipalidad de Sgo. del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. ex Intendente y actual diputado de la Pcia. de Sgo. del Estero. acompañan a sus familiares y ruegan a Dios por su eterno descanso.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Dr. Daniel Serrano y Ana Gel, participan el fallecimiento de su amigo Lito. Ruegan oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Gustavo Enrique Serrano, Sandra Branca, sus hijos Matias, Paula, Daniela, Ariel Serrano participan con profundo dolor el fallecimiento de Lito. ruegan oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Propietarios y personal de Cochera Buenos Aire, participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Zulema Arce de Demarco y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de Loto Infante y ruegan oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Mariano Augusto Demarco, Veronica Castelli, Juan, Juan Cruz y Josefina, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Lito. y ruegan oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO ( Dip. Nacional) Falleció el 30/12/18|. Lidia, Marta, Graciela, Maria Rosa y Maria Fernanda Secco, participan con dolor el fallecimiento de Lito y acompañan a Dora e hijos . Ruegan oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO ( Dip. Nacional) Falleció el 30/12/18|. Arq. César Marcelo Alcorta, participa su fallecimiento.

INFANTE, HUGO ORLANDO ( Dip. Nacional) Falleció el 30/12/18|. Romina Gallo y Matias Pacheco, acompañan con profundo dolor a su nieta Micaela y su hijo Daniel y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Dr. Adolfo Mishima, Alicia Ceruti e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia.

INFANTE, HUGO ORLANDO ( Dip. Nacional) Falleció el 30/12/18|. Diego E. Gómez Terzano y flia., participa con dolor el fallecimiento del amigo Lito y acompañan a su hijo Daniel y flia. en este dificil momento. ruegan oraciones en su memoria.

INFANTE, HUGO ORLANDO DIP. NACIONAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en lugares de delicaso pastos me hara descansar. " Flia. Avellaneda Mulki; Roberto, Silvana, Margarita, Jose y Gustavo acompañan con dolor a su flia.

LEGUIZAMÓN, JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Su esposa Sara Cordero, sus hijos Noemí, Olga, Hilda, Roque, Ester, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo P. L. Gallo 330, sala 2. SERV. IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LEGUIZAMÓN, JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|.Panificadora Curesza, acompañan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Joaquin Leguizamon y acompañan a su flia.

OVEJERO, JUANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Sus hijos Gastón, Pablo, Patricia y Matías, hijos pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11:30 en el cementerio La Piedad. C de duelo P L Gallo 340 (SV) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PALAVECINO, DORA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Su hija Karina, hijo pol. Gerardo, nietos, Francisco, Victoria, Marisa y Luján hnos y demas fliares, sus restos son inhumados hoy a la s11 hs. en el cementerio Los Positos. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

RIVERO, RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Su hermana Sara, Rivero, sus sobrina Sara Guadalupe, Natalia, Romina y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán innumados en cemet. Parque de la Paz. SERVICIO Iosep - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

RIVERO, RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Su primo Tito Rivero y familia participan con dolor su fallecimiento.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Sus padres: Aristobulo Rojas y Carolina Polti, sus hermanos: Pablo y Daniel Rojas Polti, su hermana Pol.: Laura y sobrinos part. con dolor su fallec. Sus restos serán inhumados hoy a las 14 en el cement. Parque de La Paz. Sala Velatoria Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Su gran amigo y hermano del alma Mariano Gigena, su hija María Emilia y familia despide con profundo dolor la repentina partida de Fede.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Gladys Giménez de Figueroa, sus hijos Miguel, Martín, Mariano, Ana y Marcelo con sus respectivas familias participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Miguel Antonio Figueroa, su esposa Fernanda Ducca y sus hijos Jazmín e Ignacio participan el fallecimiento de su amigo y hermano del alma. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Su entrañable amigo Miguel Yocca, María Silvia Coronel, sus hijos Juanse, Josefina y Guillermina participan con profundo dolor la partida de Peca.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Jaime Arturo Polti, su esposa Ana María del Valle y sus hijos Diego, Nazarena, Alejandro y Joaquín participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Antonio M. Bergues, Alicia Blanco Cardozo y María Cecilia Bergues participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Pablo Degano, Adriana Ick y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. CPN José Federico Trejo y familia lamentan la irreparable pérdida de su amigo Federico rogando por una pronta resignación a sus familiares. Se ruega una oración en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Amigo muy joven nos dejaste; temía este desenlace, mucho lamento esta pérdida, te extrañaré cuando juegue nuestro Central. Acompaño a toda la familia en estos momentos de tanto dolor. Que descanses en paz. Chinina Ruiz y familia Aranda.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. HCD, socios, Jugadores, simpatizantes, personal administrativo y de maestranza, colaboradores del Club Atlético Central Córdoba participa el fallecimiento de su ex dirigente y acompaña a sus familiares en este momento de dolor.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Dr. Adrian Cornelli, sus hijos Gonzalo, Nicolás y Guillermina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Marcelo Cornelli y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Marta Gutiérrez acompaña en este momento de mucho dolor a su Hno Pablo y familia.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Ing. José Félix Alfano participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Pachi Raed y César Raed despiden con gran pesar a su apreciado amigo y caracterizado dirigente ferroviario.

UMBIDES, ELVIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Como seguidores de Cristo creemos que ser un buen vecino o prójimo (mostrar amor a los demás) debe surgir de nosotrs de manera natural. (Mateo 22:39). Y así la recordaremos a la querida Elvira: luchadora en la vida, buena consejera, solidaria, atenta y siempre dispuesta a ayudar al prójimo. Estas cualidades harán que el Señor le dé el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua. Sus vecinos y amigos Irma y Héctor, sus hijos Silvia Adriana, Maria Eugenia, Hector Ramón y Juan Nicolás Marquetti e hijos participan con profundo dolor su inesperada partida y acompañan a su familia en estos momentos de enorme tristeza.

UMBIDES, ELVIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. ¡Te recordaremos simpre con esa bella sonrisa, hasta el próximo encuentro, Elvira querida ! Dios será tu recompensa y en él vivirás eternamente. Brille para ti su luz... Sus amigos y ex compañeros de la Escuela Nº 23 Manuel Belgrano acompañan a su familia y elevan oraciones en su querida memoria.

UMBIDES, ELVIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Desde que era bebé me tuviste en tus brazos y me cuidabas, por eso fuiste, sos y serás una madre para mí. Te voy a extrañar Elvira querida. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Tu hija en el afecto Yoly Barraza e hijos Emilio y Fernanda (a), nietos Milo y Lorenzo participan con profundo dolor tu fallecimiento y ruegan una oración en tu memoria.

UMBIDES, ELVIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Tita Diaz y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga, pide consuelo para toda su flia. en este momento tan difícil. Rogamos oraciones en su querida memoria.

UMBIDES, ELVIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Siempre fuiste alegría, amor y entrega. Diste lo mejor de tu esencia para todas las personas que necesitaron de tu mano. Siempre te recordaremos, siempre en nuestrso corazones. Te amamos, Betiana, Claudia, Karina, Mariela y Manuel.

UMBIDES, ELVIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Siempre sus manos me dieron abrigo, su corazón una calidez única que solo usted profesora Elvira, sabía darlo. Su vida una constante entrega brindando esa sonrisa cálida sin esperar nada a cambio. Usted es, fue y será un ejemplo a seguir. Siempre la recordaré con mucho amor, con su delantal blanco, dando saber y cariño sin medida ni condiciones. Hasta siempre, mi corazón de tiza. Manuel Sayago.

UMBIDES, ELVIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Elvira te llevaremos por siempre en nuestros corazones. Nancy Cáceres de Quiroga, su esposo Miguel Quiroga, sus hijos Cecilia, Valeria y Diego Quiroga y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento.

UMBIDES, ELVIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Sus compañeros turno tarde acompañando con profundo dolor, en este momento difícil a nuestra compañera de la H.C. D. por el fallecimiento de su madre. Rogamos al Señor, le muestre el camino para encontrar cristiana resignación.

UMBIDES, ELVIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Querida prima que brille para ti la luz que no tiene fin. Arnaldo Pallares y familia; Mecha y Guilli, Ramón Pallares y familia; Ángel Pallares participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

UMBIDES, ELVIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Su vecino Arq. Tomás Luis Arques y sus hijos Gustavo, Walter, Andrés y Mariano Arques Suaya participan su fallecimiento y ruegan plegarias a en su memoria y pronta resignación a sus hijos Lucas, Sebastián, Elvira y Carlitos.

UMBIDES, ELVIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Sus vecinos y amigos: Marta P., Mamina, Pampi, Kely, Zulema, Cacho, Ramón, Lucho, Figue, Ramona, Dalila, Cusy, Tato, Horacio, Yoli y Marta C. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

UMBIDES, ELVIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Selva, María Luisa, Lorenzo Herrera y Alberto Mansilla, participan el fallecimiento de su querida y apreciada prima. Elevan oraciones en su memoria.

UMBIDES, ELVIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Amada Madrina que brille para ti la luz que no tiene fin. Adriana, Rocio y Ester Navarro, participan con dolor su fallecimiento.

Invitación a Misa

SERRANO, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/13|. Mi gordo, hace cinco años que te fuiste, tu ausencia duele como el primer día de tu partida. Te extrañamos. Su esposa Silvia, sus hijos Kique y José, hijas políticas, su nietito Santino, su mamá Rosa, hermanos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano. Se ruega una oración en su memoria.

SUÁREZ, ELSA EVANGELISTA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/12|. "No pienses que me he ido, cuando visites mi tumba no llores, solo imagina que estoy durmiendo. Te visitaré con el alba, te abrazaré con el viento, te besaré con la lluvia y cantaré para ti en silencio". Al cumplirse siete años de su partida al Reino Celestial, su esposo Natalio, su hija Naty, invitan a la misa para rogar por su eterno descanso mañana 1/1/19 a las 20.30 en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

GOROSITO ISORNI, EDMUNDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/18|. Su prima Mercedes Paz y sus hijos Juan Manuel y Eduardo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GOROSITO ISORNI, EDMUNDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/18|. Sus sobrinos Luciana, Santiago e hijos Mía y Ladislao participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en tu memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

GOROSITO ISORNI, EDMUNDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/18|. Mario Falco, Analía Alvarez y sus hijos Daniel, Nicolás y Agustín participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Estefania y flia. en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GOROSITO ISORNI, EDMUNDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/18|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Antonella Alvarez y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Estefanía y flia. en esto doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GOROSITO ISORNI, EDMUNDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/18|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá". Olga Donofrio y sus hijos Eduardo, Ricardo y Analía acompañan a la flia. en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GOROSITO ISORNI, EDMUNDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/18|. Los amigos de su hija Estefanía: Daniel Falco, Gabriela Salomón, Eugenia Rodriguez y Maximiliano Brandán participan con profundo dolor su partida. Lo recuerdan con sentido cariño.

GOROSITO ISORNI, EDMUNDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/18|. Eugenia Rodríguez, Adriana López y Walter Sánchez amigos de su esposa Livia e hijos participan con profundo dolor su partida. Lo recuerdan con sentido cariño.

GOROSITO ISORNI, EDMUNDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/18|. Luis Sadir y su esposa Marisa Digión de Sadir, sus hijos María Inés y Fernando, acompañan a su hermana Livia e hijos en esta irreparable pérdida. Ruegan una oración en su memoria.

GOROSITO ISORNI, EDMUNDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/18|. Nélida Marucci, mamá en el afecto de Livia, y su hermana Leda Digión, su hijo Hugo Grimaldi. Ruegan fortaleza para Livia, sus hijos y familia.

GOROSITO ISORNI, EDMUNDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/18|. Amigas de su esposa Libia: Nelly, Paty, Vivi, Fernanda, Silvia, Carlota, Mony participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GOROSITO ISORNI, EDMUNDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/18|. Sus amigos Jorge Laud, Paty Carrizo, sus hijos Luciana, Cristian y Jorge participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GOROSITO ISORNI, EDMUNDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/18|. María Julia Isorni, José Pullarello, José Santiago y Tiberio lamentan la pérdia del primo Freddy. Nuestras condolencias a su familia y abrazan con mucho cariño a la querida Josefa.

GOROSITO ISORNI, EDMUNDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Ing. Edmundo Alberto Costantini y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del colega y amigo Fredy. Elevan oraciones en su memoria.

GOROSITO ISORNI, EDMUNDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/18|. Diego E. Nader y familia participan con dolor su fallecimiento.

GOROSITO ISORNI, EDMUNDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/18|. Directores, Profesionales y todo el Personal del Instituto del Diagnóstico de Santiago del Estero lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de profundo pesar.

GOROSITO ISORNI, EDMUNDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/18|. "Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi aunque muera vivirá". Silvia, Mónica y Fernando Aguilar lamentan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GOROSITO ISORNI, EDMUNDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/18|. Su hna. política Lita, su sobrinos Virginia, Juliana, Esteban y Josefina, Santiago participan con profundo dolor y que brille para él la luz que no tiene fin.

GOROSITO ISORNI, EDMUNDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/18|. Ing. Manuel Aznarez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GOROSITO ISORNI, EDMUNDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/18|. Fredi querido, gran pugilista de la vida, laburante incansable, gran profesional y mejor esposo, padre y amigo que descanses en paz. Nuestras condolencias a su esposa e hijos Germán Erlan (a), Mariana Bonacina (a) y Fausto Erlan (a) participan con profundo dolor su fallecimiento.

ORDÓÑEZ, ROBERTO IRINEO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/18|. Rubén Coronel y Nilda Arismendi y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigos Eva y Gringo en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su momento.

ORDÓÑEZ, ROBERTO IRINEO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/18|. Agrupación los amigos de la Danza acompañan a sus integrantes Eva y Gringo en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

COSTAS, ARACELI GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/18|. Su prima Mirta Corvalán participa con dolor su fallecimiento, acompañando a sus hermanos y sobrinos en estos difíciles momentos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Suncho Corral. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

COSTAS, ARACELI GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/18|. Hijos de Germán Llanos Huisi y Paula Garnica con sus respectivas flias. participan con dolor su partida, pidiéndole a Dios resignación cristiana a sus fliares.

COSTAS, ARACELI GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin participan con dolor su fallecimiento Su primo Hugo Soria y flia. Soria Bussolini. acompañan a loa flia. y ruegan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, ELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/15|. La Comunidad educativa de la Escuela de Comercio "Ramón Gómez Cornet" participa con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

GIMÉNEZ, ELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/15|. Lic. David Salvatiera y familia participan con dolor el fallecimiento de su amiga. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

GIMÉNEZ, ELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/15|. Personal directivo y docente de la Escuela Nº 368 de Islas de los Castillos participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la docente María Gimenez, Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

PAZ AGUEDA, SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Sus hijos Mario Armando Reimundo Humberto Rosario Maria Victor Hugo Esteban Nietos y Bisnietos Hijos Polit. Nestor Fabio y demas flias..Sus Resto fueron Inhumados ayer en el cementerio de Sumamao Servicio Realizado Por COCHERIA NORTE. La Plata 162.Tel. 4219787.