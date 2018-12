Una dilatada trayectoria en la política partidaria, luego al servicio del municipio y vecinos de la capital

31/12/2018 -

Hugo Infante era reconocido como un integrante de la "familia municipal", ya que su vida laboral transcurrió en el ámbito de la comuna capitalina.

Inició su trabajo como empleado de la cartera de Obras Públicas, luego estuvo en el Mercado Armonía. También se desempeñó en el área de Compras y Suministros, posteriormente fue subdirector del Centro Operativo Nº 2 y director de Servicios Urbanos.

En el ámbito político del radicalismo fue delegado a la Convención provincial por Capital, secretario del Comité Provincia, secretario del Comité Capital y vicepresidente del Comité Capital.

Con el correr de su carrera política, afianzado como funcionario, pasó a ser edil del oficialismo provincial por varios años hasta que en el 2009 fue designado por el Concejo Deliberante como intendente de la Capital.

"Lito", como lo llamaban también en el ambiente político, afrontó su primera elección como candidato en para seguir al frente del municipio al año siguiente (2010), y con el respaldo del gobernador Gerardo Zamora pudo lograrlo.

En el 2014 consiguió la reelección de manera contundente por el Frente Cívico por Santiago, hasta que en el 2017 tuvo que renunciar al cargo, ya que su nueva función por el partido y la militancia estaba en una banca en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

Cuando tuvo que alejarse de la comuna, en su último discurso había enfatizado: "No tengan dudas que la Municipalidad es como mi segunda casa, porque desde joven he comenzado a trabajar ahí. Los quiero mucho a los vecinos y me duele, soy sincero, dejarla. Pero uno es político y tiene que estar donde el proyecto político lo necesite. En este caso en un trabajo totalmente distinto, pero como he trabajado para la ciudad Capital, voy a seguir trabajando desde la banca de diputado nacional para conseguir cosas para Santiago".

Sobre su balance mencionó: "como hombre político y santiagueño, me siento satisfecho porque he cumplido con los vecinos de la Capital, aunque eso no significa que esté todo hecho, porque falta mucho por hacer, y ese es el desafío que tenemos en este período nuevo".