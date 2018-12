"Si Roman quiere puede ser presidente"

Fotos PLAN. Jorge Amor Ameal pretende sumar a Román Riquelme a su equipo de trabajo de cara a las elecciones que habrá en Boca en diciembre de 2019.

31/12/2018 -

El ex titular de Boca Juniors y candidato a ese puesto en las próximas elecciones, Jorge Amor Ameal habló sobre la campaña política que hay en el club, donde aseguró que si uno de los máximos ídolos como Riquelme, si se propone puede ser elegido presidente.

"En las últimas elecciones sacamos 8.300 votos, con nuestra agrupación sola. Durante estos tres años estuvimos trabajando en ideas y proyectos. Y alianzas vamos a tener, pero debemos ponernos de acuerdo en lo básico. Si uno quiere el estadio shopping y el otro, 360º. Si uno dice sí a las sociedades anónimas y el otro que no", fue el análisis que Amor Ameal brindó a la prensa sobre el escenario político en Boca.

Amor Ameal, luego reveló que invitó públicamente a Riquelme para formar parte de su gabinete.

"Es cierto que invitamos a Riquelme. Pero no hablamos con Román. Cuando era directivo, firmé su último contrato importante, mientras que muchos de los actuales dirigentes estaban en contra. Si el día de mañana tiene interés de ser candidato nos sentaremos a charlar. Ahora no lo molesto, debe estar con sus asados y amigos. Muchos de los que hablan ahora no dijeron nada cuando terminó yéndose a Argentinos Juniors", manifestó.

"Román tiene que estar en el club en cualquier actividad. Si quisiera ser presidente, podrá serlo", concluyó el candidato de la oposición a la gestión de Daniel Angelici.