"La carrera será bastante difícil"

Fotos REPRESENTANTE Martín Sarquiz dijo que estar en el Dakar es algo mágico e increíble y que dará todo en la cita.

31/12/2018 -

Será el único representante de la provincia en el Rally Dakar 2019 que está próximo a realizarse. Viene trabajando a conciencia desde hace mucho tiempo, con la idea de mejorar su performance alcanzada en este 2018 cuando arribó en la 19ª posición en la general de los cuatriciclos y 3º en su categoría.

Con perfil bajo y con un gran trabajo "de hormiga", Martín Sarquiz sabe que se enfrenta nuevamente a una de las pruebas más duras del planeta junto a los mejores. Pero su ilusión está intacta: poder representar de la mejor manera a su Santiago querido en esta nueva edición, la 41ª, que arrancará este 7 de enero en Perú y que finalizará el 17.

"La verdad que estoy feliz por volver a correr esta prueba internacional. En cuanto al entrenamiento debo admitir que fue parecido al del año pasado, con gimnasio de la mano de Mario Díaz, después mucho maratón y mountain bike. En Perú vamos a correr ahora 11 días. En el de este 2018 fueron 15 en total. En este sentido, la preparación fue muy similar", contó el piloto.

Martín Sarquiz confirmó que estará partiendo a Lima, Perú, este 4 de enero. "Voy a salir desde Tucumán en vuelo directo. Ese mismo día voy a realizar las verificaciones y luego esperar la largada simbólica el 6 y la primera etapa que arrancará el 7 de enero. Lima es una ciudad que tiene características parecidas a las nuestra, así que no hay problema por la aclimatación. Pero decidí ir con los días justos para así evitar el desgaste previo", consideró.

Honor

Martín Sarquiz comentó que será el único santiagueño en la carrera. "La verdad que para mí es un honor representar a toda la provincia como lo hice en este año. El Dakar va a ser íntegramente en dunas, en Perú. El tema calor y la navegación van a ser muy importante. Más que andar a alta velocidad el tema será cuidar mucho al cuatriciclo y cuidarse mucho en lo que respecta al físico", indicó.

Consultado acerca de sus objetivos, Sarquiz admitió que le gustaría mejorar lo hecho este año.

"En el Dakar 2018 terminé 3º en mi categoría Cuatriciclo 4x4 y dentro de la categoría general de los cuatriciclos finalicé 19. Mi expectativa es estar dentro de los 15 en este año. Para mí eso sería un buen logro, el hecho de poder terminarlo. Por lo que vengo leyendo y escuchando comentarios de pilotos, y equipos va a ser bastante difícil la carrera. Va a ser un verdadera Dakar, a la antigua", anticipó.

Martín Sarquiz correrá en Cuatriciclo 4x4 con un Can Am 800cc. "Mi expectativa es terminarlo y seguir sumando experiencia. Básicamente es esto. La idea es disfrutarlo, no ir a buscar un puesto. Simplemente disfrutarlo y a medida que vayan pasando los días planificar el nuevo. En mi cabeza está el hecho de poder disfrutar bien de la carrera", contó.

Enseguida Sarquiz agregó: "Es algo increíble poder competir en un Dakar. Es algo mágico. Es increíble estar adentro y poder codearte con los mejores del mundo. A veces te toca ayudarlos o recibes ayuda durante la carrera. Es increíble poder vivirlo".