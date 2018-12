Agüero se hizo presente en la red y el City festejó

Fotos FESTEJO. El partido se moría y apareció el "Kun" Agüero para marcar el 3-1 de cabeza. Así lo celebró el argentino.

31/12/2018 -

El crack argentino Sergio Agüero marcó ayer un gol para Manchester City en el triunfo como visitante ante Southamtpon por 3 a 1 por la fecha 20 de la liga inglesa que lo devolvió al segundo puesto.

Agüero fue titular en el último partido del año y señaló el tercero de Manchester de cabeza (PT 45’+3’) a través de la asistencia del ucraniano Oleksandr Zinchenko. El resto de los goleadores de Manchester fueron el español David Silva (PT 10’) y el inglés James Ward-Prowse, en contra (PT 45’). El descuento de Southampton se produjo a través del danés Pierre-Emile Hojbjerg (PT 37’) quien resultó expulsado (ST 40’).

El "Kun" anotó el noveno gol en la actual edición de Premier League donde acumula 152 desde su contratación en la temporada 2011/2012.

El ex Independiente, lesionado en las primeras dos semanas de diciembre, no marcaba desde el 27 de noviembre en el empate de Lyon de Francia por 2 a 2 en Liga de Campeones. Por la liga inglesa no anotaba desde el 11 de noviembre en el triunfo ante Manchester United por 3 a 1.

Manchester City cortó la serie de dos derrotas consecutivas, aprovechó la derrota de Tottenham y recuperó el segundo puesto del campeonato. Los "ciudadanos" alcanzaron los 47 puntos y quedaron a siete del líder invicto Liverpool (54).

En otros cotejos de ayer, Chelsea venció a Crystal Palace por 1 a 0 como visitante y Burnley derrotó como local a West Ham por 2 a 0. Por su parte, Manchester United goleó a Bournemouth por 4 a 1 en Old Trafford en la tercera victoria al hilo con el noruego Ole Gunnar Solskjaer como entrenador quien reemplazó al portugués Jose Mourinho. Resultados del sábado: Brighton And Hove 1-

Everton 0; Fulham 1-Huddersfield 0; Leicester 0-Cardiff 1; Tottenham 1-

Wolverhampton 3; Watford 1-Newcastle 1; Liverpool 5-Arsenal 1.