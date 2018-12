Sequeira se afianza en Primera

Fotos CRECIMIENTO. A sus 23 años, Leonardo Sequeira se consolida en Belgrano de Córdoba y va por más.

31/12/2018 -

Leonardo Sequeira fue una de las principales estrellas que se dio cita el sábado pasado en Vélez de San Ramón, para jugar un partido a beneficio. El delantero bandeño, que milita en Belgrano de Córdoba, tuvo un mano a mano con EL LIBERAL en el que se refirió a su adaptación al "Pirata" y la Superliga, sus expectativas para el 2019 y el recuerdo constante de Central Córdoba.

"El primer semestre del año me ha ido muy bien, gracias a Dios me han podido comprar el pase, he jugado muchos partidos importantes y me he sentido bien. En el segundo semestre tal vez no empezamos de la mejor manera, estamos luchando contra el descenso. Pero estas vacaciones están sirviendo para poder descansar, despejar la mente y poder llegar muy bien a la pretemporada para afrontar el campeonato que va a ser muy difícil", arrancó diciendo Leo.

El jugador comparó la situación que atraviesa Belgrano con las que le tocó con Central Córdoba en la B Nacional. "Desde que ascendimos con Central nos tocó jugar tres torneos peleando el descenso y la verdad que es más difícil porque juegas con más presión y menor margen de error, pero siempre hay que estar preparados porque somos profesionales", dijo.

"La presión es grande porque Belgrano es un club grande que está muy bien, que me ha hecho sentir muy bien, que día a día afronta situaciones que ayudan a la gente, que se solidariza con todos, tiene mucha gente en el club trabajando y muy buena. Nosotros tenemos que afrontar esto y sacar al club de esta situación y dejarlo en lo más alto", agregó.

Adaptación

Sequeira ya lleva un año y medio en Córdoba y contó cómo fue su adaptación:

"Desde que he llegado la gente me ha hecho sentir muy bien, por eso estoy muy contento, se lo agradezco siempre y trato de darle lo mejor en cada partido para poder ayudar al club a salir de esta situación en la que no queremos estar".

Pese a que en el mercado pasado sonó fuerte el nombre de Independiente, Leo está tranquilo en Belgrano. "Estoy tranquilo, tengo mi cabeza metida en lo que es Belgrano. Le agradezco mucho por hacerme parte del club, darme una oportunidad en Primera División y trato de darle día a día lo mejor de mí para poder ayudar. Lo que vendrá después se tendrán que manejar con el club porque ya es dueño de mi pase", explicó.

También repasó cómo se fue dando su inserción en la Primera División del fútbol argentino. "Me ha costado un poco, más en lo físico, porque cuando he llegado, ellos estaban en la parte de la pretemporada en la que se estaban soltando y yo recién terminaba la B Nacional con Central Córdoba. En lo físico me costó bastante, si bien tenía un poco de resto, capaz que a los 15 o 20 minutos del segundo tiempo no podía más porque lo jugaba con la intensidad de siempre. Pero ahora ya me encuentro un poco más adaptado. A principios de este año he hecho una buena pretemporada que me ha ayudado para llegar bien al final del torneo", señaló.

Y marcó las diferencias entre Superliga y B Nacional: "Hay una diferencia de juego rápido, de tratar de tomar decisiones rápidas y acertadas. Hay que tener menos contacto con la pelota y aprovechar los espacios y poder llegar al arco o tener la pelota. Y no errar pases y ser claro".

Sequeira admitió que cuesta jugar contra los más poderosos. "Tenemos jugadores de experiencia como Suárez, Lértora, Rigamontti, que son los que marcan el camino y nosotros tratamos de seguirlos, pero se hace difícil pelear contra clubes grandes que tienen un plantel superior al nuestro. Tratamos de jugarle de la mejor manera y darle pelea. El semestre pasado le empatamos 0 a 0 a River", contó el bandeño.

Leo está cumpliendo su sueño de jugar en Primera, pero va por más. "Gracias a Dios se me dio de llegar a la elite del fútbol argentino, que era un sueño que tenía de chico. He luchado muchísimo y mi familia me ayudó mucho, la de mi señora también. Les agradezco mucho a ellos. No ha sido nada fácil porque era duro el día a día. Cuando venía a entrenar a Vélez, no tenía para venir en vehículo propio, me tomaba el colectivo y me bajaba en El Rincón y venía caminando un kilómetro. Esas cosas hacen que luche más por mis sueños. Es un sueño poder seguir escalando y ayudando a mi familia, tenerla a mi mamá que se enorgullece verme jugar, vino ahora a un partido amistoso. Siempre está presente y me pone muy feliz verla contenta", dijo emocionado.

Por último, habló de su otro amor, Central Córdoba: "Lo sigo siempre, estoy constantemente viendo los partidos porque tengo a mis amigos también que juegan así que estoy apoyando desde lejos. Cuando puedo venir, voy a la cancha y me gusta porque la gente me ha hecho parte de ellos y me siento muy cómodo en la cancha. Me gustaría que llegue a Primera División, sería algo muy lindo para toda la provincia y toda la gente que lo sigue siempre. Ojalá que termine el torneo como lo ha terminado este año, lo han hecho muy bien, están jugando muy bien y lo importante es que puedan seguir sumando puntos y estabilizarse en la categoría".