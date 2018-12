Fotos SITUACIÓN. Según el referente, la situación del mercado está complicada ante la ausencia de créditos hipotecarios.

31/12/2018 -

El presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cuciba), Armando Pepe, señaló que "uno de los mayores flagelos" que tiene el país "es la carga impositiva", a la par que indicó que no ve una reactivación del sector hasta "mayo o junio" del año próximo.

Pepe, referente del mercado inmobiliario, sostuvo que "al 2019 lo veo con optimismo porque los corredores inmobiliarios somos vendedores y siempre vemos todo con optimismo. Pero por ahora no creo que tengamos crédito hipotecario hasta el segundo semestre, no creo que hasta mayo o junio haya nuevamente los créditos UVA. Además se tienen que recomponer los sueldos, porque hoy no califica nadie para acceder a un crédito y realmente está muy complicado este tema".

Consultado sobre las nuevas medidas financieras y su impacto sobre la compraventa de inmuebles, apuntó que "lo que implica directamente para el mercado inmobiliario es que todos los que compraron inmuebles en el 2018, cuando vendan, la diferencia entre el precio de compra y el de venta van a tener que pagar un 15% adicional de impuesto a las Ganancias".

Puntualizó que "en ese caso desaparece el ITI (Impuesto a la Transferencia de Inmuebles) que era del 1,5%. Pero, el ITI sigue vigente para aquella propiedades compradas antes de enero de 2018".

En este punto, indicó que "esto lógicamente va a preocupar a los inversores de pozo, a los que compran fideicomisos al costo desde el inicio de obra, porque en esas construcciones el inversor tenía entre un 25 y 30% de utilidades. Ahora, si tuviera un 30% de utilidad y tiene que pagar un 15% de impuesto a las Ganancias, le va a quedar un 15%, lo que tampoco es una mala renta".

No obstante, el corredor inmobiliario señaló: "Recordemos que uno de los mayores flagelos que tiene nuestro país es una carga impositiva terrible. Somos uno de los países en el mundo que pagamos mayor cantidad de impuestos y además estamos segundos en inflación. Primero está Venezuela y luego nosotros". Agregó: "No creo que los superemos porque Venezuela tiene 7000% de inflación. Pero el Gobierno tiene que fijarse como objetivo bajar la inflación, achicar el gasto público. Achicar todo lo que se pueda el gasto del Estado".