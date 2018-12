Fotos Ariel Camaño: "Componer una canción que llegue a la gente no es fácil"

Ariel Camaño es él en "Atrapasueños", el nuevo disco que editó. Más allá de sus referentes está su propia identidad en cada canción que componen este CD. El músico, oriundo de Quimilí, habló con EL LIBERAL acerca del muy buen momento artístico por el que atraviesa ¿"Atrapasueños" es el sueño del pibe? Hasta ahora viene siendo un sueño. Componer una canción que se está escuchando mucho y me está abriendo las puertas en el país y en el exterior, me pone feliz. Me siento orgulloso de ver que muchos bailarines se representan en esta zamba. Todo esto es un sueño alcanzado porque componer una canción que llegue a la gente no es fácil. Vienes de actuar en Uruguay con "Cuti" Carabajal y de realizar tu peña. ¿Cómo vives esos momentos? Todo es fruto del trabajo que vengo haciendo desde hace tantos años, un trabajo silencioso, que no se ve pero que uno anda tanto. Estas actuaciones y realizaciones son el resultado de todo ese camino andado. Siempre he trabajado sin mirar a los demás con envidia o egoísmo sino tomándolo como referentes. Gracias a Dios he conocido a grandes referentes de la música, como lo son "Vitillo" Ábalos, "Cuti" Carabajal, Facundo Ábalos. Son gente de las que he aprendido muchísimo. Y de todos ellos rescato el sentimiento que tienen por la música. No reniegan de la música. Son personas con energía y le agradecen tanto a la música por todo lo que les ha dado.