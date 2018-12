Fotos Aprehenden a un hombre por amenazas a su ex pareja

Hoy 18:53 -

Una mujer denunció a su ex pareja por agredirla verbalmente y amenazarla. Todo ocurrió en la mañana de este lunes cuando la mujer, quien se dirigía a su trabajo, recibió un llamado del hombre quien le indicaba que iría a la ciudad de Las Termas, (él es de Beltrán), a buscar al hijo de cuatro años que tienen en común.

Según lo expresado por la mujer, ante el requerimiento de su ex pareja, le habría manifestado que el menor no deseaba ir y que no lo iba a mandar.

Ante esta respuesta el padre del menor se habría tornado violento y la comenzó a agredir verbalmente, amenazándola de que “si yo quiero lo voy a llevar, qué te crees vos y si te encuentro a vos en el camino ni te vas a enterar qué te voy a hacer", según denunció la mujer.

Tras tomar parte de la denuncia, el fiscal Dr. Marcelo Sgoifo dispuso la aprehensión del hombre.