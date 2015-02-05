CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de enero de 2019
Por El Liberal
Hoy 21:23 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.45 BAJO PRESIÓN
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 CASO CERRADO - SIN CENSURA
00.15 KARA PARA ASK
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
11.00 INVOLUCRADOS
13.30 INTRUSOS
16.30 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 POLÉMICA EN EL BAR
22.00 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 PADRES E HIJOS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
20.30 BENDITA TV
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
PELÍCULAS
CINEMAX
06.15 EL NÚMERO 5
08.09 CAMBIO DE HÁBITO
10.07 COMER, JUGAR, AMAR
11.55 MI MARCIANO FAVORITO
13.44 HANNAH MONTANA & MILEY CYRUS. LO MEJOR DE DOS MUNDOS
15.18 EL SECRETO DE ADALINE
17.33 ENAMORÁNDOME DE MI EX
19.56 SIN RESERVAS
22.06 MI ABUELO ES UN PELIGRO
TCM
10.15 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
10.40 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
11.06 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.31 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.56 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
12.22 LOST
13.07 LOST
13.54 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
14.20 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
14.45 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
15.10 BEETLEJUICE
17.00 MORTAL KOMBAT
18.52 FURIA EN DOS RUEDAS
20.24 EL BUENO DE LA PELÍCULA
22.00 PESADILLA 4. EL AMO DEL SUEÑO
23.38 UN HOMBRE ENTRE SOMBRAS
TNT
06.32 EL CADÁVER DE LA NOVIA
07.54 LA GRAN ESTAFA
10.00 SOY EL NÚMERO CUATRO
11.52 HELLBOY
13.56 TOY STORY
15.22 TOY STORY 2
17.03 EL CAZA RECOMPENSAS
19.03 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL
22.00 ASESINO NINJA
23.45 ELYSIUM
01.45 D-TOX
SPACE
06.00 EL NIÑO Y EL FUGITIVO
07.31 CIUDAD EN LLAMAS
09.05 ONG BAK. EL INICIO
10.50 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA
12.28 VENGANZA LETAL
14.10 SIN SALIDA
15.30 EL ÚLTIMO GRAN HEROE
17.49 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
19.56 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
22.00 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 EN LETRA DE OTRO
10.00 THE VOICE
11.00 EL FACTOR X
13.00 EL FACTOR X
14.30 LOBO ADOLESCENTE
16.00 LOBO ADOLESCENTE
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 UN PAPÁ GENIAL
22.00 CLICK
A DÓNDE IR
PLAZA AÑORANZAS (PARQUE AGUIRRE)
*VIERNES 4 Y SÁBADO 5 DE ENERO, 48ª EDICIÓN DEL FESTIVAL DE LA CHACARERA, CON LA PRESENCIA DE PETECO CARABAJAL Y NÉSTOR GARNICA, ENTRE MUCHOS OTROS ARTISTAS.
TEATRO LA CASA (SAN LORENZO 272)
*SÁBADO 19, A PARTIR DE LAS 22, SE PRESENTARÁ CIELO RAZO.
CLUB SARMIENTO (LA BANDA)
*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO 2, Y DOMINGO 3 DE FEBRERO, FESTIVAL DE LA SALAMANCA, CON LA PRESENCIA DE ABEL PINTOS, LUCIANO PEREYRA Y MUCHOS OTROS ARTISTAS.
CINES
SUNSTAR
AQUAMAN (2D)
CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
18:00 (Cast) 21:00(Subt)
BUMBLEBEE (3D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
16:40 (Cast) 19:00 (cast) 21:30 (Cast)
00:00 (Cast)
BUMBLEBEE (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
17:10 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
CADÁVER (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
16:10 (Subt) 18:10 (Subt) (Cast)
TERREMOTO (2D)
ACCIÓN (+13 AÑOS)
16:10 (Subt) 18:10 (Subt) (Cast)
EL GRINCH (2D)
AVENTURA (ATP)
16:45 (Cast)
02/01 - 16:45 (Cast)
BOHEMIAN RHAPSODY (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
02/01 _ 18:45 (Cast) 21:20 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
HÍPER LIBERTAD
AQUAMAN ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 16:40 - 19:40 - 22:40
SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO
JUEVES)
EL GRINCH ATP
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:00
BUMBLEBEE ATPA 13 AÑOS
ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:40 -22:00 - 22:50
CASTELLANO 3D 20:20
SUBTITULADA 2D 22:00 - 22:50
(SÓLO JUEVES)