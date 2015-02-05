CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de enero de 2019

Hoy 21:23 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.45 BAJO PRESIÓN

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 CASO CERRADO - SIN CENSURA

00.15 KARA PARA ASK

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

11.00 INVOLUCRADOS

13.30 INTRUSOS

16.30 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

22.00 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 PADRES E HIJOS

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

20.30 BENDITA TV

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


PELÍCULAS

CINEMAX

06.15 EL NÚMERO 5

08.09 CAMBIO DE HÁBITO

10.07 COMER, JUGAR, AMAR

11.55 MI MARCIANO FAVORITO

13.44 HANNAH MONTANA & MILEY CYRUS. LO MEJOR DE DOS MUNDOS

15.18 EL SECRETO DE ADALINE

17.33 ENAMORÁNDOME DE MI EX

19.56 SIN RESERVAS

22.06 MI ABUELO ES UN PELIGRO


TCM

10.15 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

10.40 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

11.06 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.31 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.56 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

12.22 LOST

13.07 LOST

13.54 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

14.20 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

14.45 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

15.10 BEETLEJUICE

17.00 MORTAL KOMBAT

18.52 FURIA EN DOS RUEDAS

20.24 EL BUENO DE LA PELÍCULA

22.00 PESADILLA 4. EL AMO DEL SUEÑO

23.38 UN HOMBRE ENTRE SOMBRAS


TNT

06.32 EL CADÁVER DE LA NOVIA

07.54 LA GRAN ESTAFA

10.00 SOY EL NÚMERO CUATRO

11.52 HELLBOY

13.56 TOY STORY

15.22 TOY STORY 2

17.03 EL CAZA RECOMPENSAS

19.03 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

22.00 ASESINO NINJA

23.45 ELYSIUM

01.45 D-TOX


SPACE

06.00 EL NIÑO Y EL FUGITIVO

07.31 CIUDAD EN LLAMAS

09.05 ONG BAK. EL INICIO

10.50 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA

12.28 VENGANZA LETAL

14.10 SIN SALIDA

15.30 EL ÚLTIMO GRAN HEROE

17.49 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

19.56 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

22.00 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR


SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 EN LETRA DE OTRO

10.00 THE VOICE

11.00 EL FACTOR X

13.00 EL FACTOR X

14.30 LOBO ADOLESCENTE

16.00 LOBO ADOLESCENTE

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 UN PAPÁ GENIAL

22.00 CLICK


A DÓNDE IR

PLAZA AÑORANZAS (PARQUE AGUIRRE)

*VIERNES 4 Y SÁBADO 5 DE ENERO, 48ª EDICIÓN DEL FESTIVAL DE LA CHACARERA, CON LA PRESENCIA DE PETECO CARABAJAL Y NÉSTOR GARNICA, ENTRE MUCHOS OTROS ARTISTAS.


TEATRO LA CASA (SAN LORENZO 272)

*SÁBADO 19, A PARTIR DE LAS 22, SE PRESENTARÁ CIELO RAZO.


CLUB SARMIENTO (LA BANDA)

*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO 2, Y DOMINGO 3 DE FEBRERO, FESTIVAL DE LA SALAMANCA, CON LA PRESENCIA DE ABEL PINTOS, LUCIANO PEREYRA Y MUCHOS OTROS ARTISTAS.


CINES

SUNSTAR

AQUAMAN (2D)

CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

18:00 (Cast) 21:00(Subt)

BUMBLEBEE (3D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

16:40 (Cast) 19:00 (cast) 21:30 (Cast)

00:00 (Cast)

BUMBLEBEE (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

17:10 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

CADÁVER (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

16:10 (Subt) 18:10 (Subt) (Cast)

TERREMOTO (2D)

ACCIÓN (+13 AÑOS)

16:10 (Subt) 18:10 (Subt) (Cast)

EL GRINCH (2D)

AVENTURA (ATP)

16:45 (Cast)

02/01 - 16:45 (Cast)

BOHEMIAN RHAPSODY (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

02/01 _ 18:45 (Cast) 21:20 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

 

HÍPER LIBERTAD

AQUAMAN ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 16:40 - 19:40 - 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO

JUEVES)

EL GRINCH ATP

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:00

BUMBLEBEE ATPA 13 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:40 -22:00 - 22:50

CASTELLANO 3D 20:20

SUBTITULADA 2D 22:00 - 22:50

(SÓLO JUEVES)

 
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