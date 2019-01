FÚNEBRES | 2 de enero de 2019 (Parte 2)

02/01/2019 -

ISE, GUILLERMO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 01/01/19|. Su esposa María Angel, hijos Noelia y Antonio, su hermano Ale y demás fliares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados Cementerio La Piedad casa de duelo Pedro León Gallo y Sta. Fe, sala vip Servicio Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

ISE, GUILLERMO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/19|. Hermano mio, querido hermano. Que frio y doloroso es saber que ya no estarás en este mundo. Sin embargo sabemos que estas con Dios en el Cielo gozando y descansando junto al Señor en el Paraiso Celestial. Su hermano Alejandro Ise., su cuñada Alejandra Romero y sus sobrinos Guillermo Ise., Agostina Ise y Sofia Ise. participan con profundo dolor su fallecimiento. sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

ISE, GUILLERMO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/19|. "Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz eterna". Su esposa Maria Angela Sal, sus hijos Maria Noelia y Antonio, sobrinos Maximiliano y Belen, Cuñados Jorge y Griselda, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

ISE, GUILLERMO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/19|. La suegra, e hijos Raul, Mabel, Elva, Alejandra, Emilio y Mirian Romero participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su cuñado Alejandro Ise y desean que el Señor lo lleve a la vida eterna. Descsansa en paz. Guillermo Antonio Ise.

LLOBET, MARÍA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/18|. Gustavo Sarquiz y flia. participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MARELLI, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Radio Taxi Madre de Ciudades, propietarios, personal administrativos, operadores, telefonistas y demás compañeros participan con gran dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MELIÁN, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Su esposa Graciela, sus hijos Carlos, Marcelo, Fernando, Pablo, Graciela, Cecilia, Alejandro hijos pol nietos, y demás fliares. parti. su fallec., sus restos fueron inhumados cementerio La Piedad Servicio Iosep Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

MELIÁN, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Su hermano Amadeo Raul Melian, sus hijas Liz y Leticia y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MELIÁN, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Amigos de su hija Cecilia; Valeria, Yesica, Sonia, Jorge, Fede, Jose, Moises, Emanuel, Maxi y wilfredo, acompañan en el dolor y elevan oraciones en su memoria. Don Melian HLVS.

MELIÁN, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Comunidad Educativa de la Escuela Nº 29 "Francisco N. Laprida" participa su fallecimiento a acompaña a su colega Cecilia en este difícil momento. Se ruega una oración en su memoria.

RIVERO, RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque muera vivira. Su hermana Sara, sobrinas Guadalupe y Romina, sobrino nieto Agustin y sobrino pol, Alejandro Machiavelli. ruegan oraciones en su memoria, sus restos fueron cremados.

RIVERO, RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Sus amigos que nunca la olvidaran; Blanca Merletti de Navarro, Jose Merletti y sus respectivas flias., participan con dolor su falecimiento y acompañan a su hermana y flia. en este doloroso momento. ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. El colegio de Obstetricos acompañan con profundo dolor la desaparicion fisica de nuestra colega Ramona Rivero. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar en praderas cubiertas de verdor me hace descansar". Personal Medico Obstetrico y enfermeros de la Maternidad del Hospital Regional, ruegan por su eterno descanso y acompañan a la flia., en su dolor.

RIVERO, RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Con gran tristeza despedimos sa nuestra compañera Ramonita; Te vamos a extrañar; Piscoya Viviana, Vaccari Eugenia, Bravo Raul, Bustos Pablo, Romano Mari Ines, Jimenez Melisa, Serrano Graciela, Gomez Valeria, Sosa Marta, Ricarti Patricia y Trejo M. Aldana. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ROBLES, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Sus hijos Juan. Marcela. hija pol. Edith Farias, nietos Antonela Marcos y demas familiares. Sus restos fueron Inhumados ayer en el cementerio de Los Morales. Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

ROJAS, NELBA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Sus hijos Magalí y Gustavo, h. pol. Ricardo y Karina; nietos Maricel, Walter, Daniel, Melina, Emanuel, Gabriela y Franco; bisnietos, Sofía, Antonella, Juan N. Iván y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

ROJAS, NELBA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Héctor Suárez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Baby. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Su tía Dadi Polti, sus primas María Teresita y Mabel Josefina Fernández Polti participan con gran pesar su fallecimiento.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Su tía Aida Mabel Polti y Gustavo Alejandro Villalba participan su fallecimiento.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Luis Paradelo y Lucía Herrera acompañan en este momento de mucho dolor a sus padres y hermanos.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Gerardo Chaud y Maria José Kermes participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Sofía del C. Montesinos de Abalovich y familia y su hijo Eduardo Antonio Abalovich participan con dolor su fallecimiento, rogando oraciones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Oscar Luis Karam y familia participan su fallecimiento con profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Sus amigos de la infancia de la calle Caseros Gaby Yagüe y flia.; Marcela De Bonis y flia.; Gachy Sosa y flia. participan con dolor el fallecimiento de nuestro gran amigo Federico y acompañamos con gran dolor esta irreparable pérdida a sus padres Carolina y Chocho, sus hermanos Pablo, Daniel y sus hijos Marta de Coria e hijos Álvaro y Lucho, Josefina de Dorado e hijos, Josefina y Nicolás, Tola de Sosa e hijos Carolina y Santiago; Rosita de De Bonis e hijos Adriana y Alejandro participan con gran dolor la pérdida del hijo de sus amigos y vecinos Carolina y Chocho. Acompañan en este momento de enorme tristeza.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Roberto R. Rafael, sus hijos Roberto, Lucas, Florencia, Facundo y sus nietos participan su fallecimiento y acompañan a sus padres, hermanos, a su señora y a sus hijos en este doloroso momento, rogando una oración en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Elena María Montenegro participa con inmenso dolor el fallecimiento del querido Fede acompañando a su hermano Pablo y a su familia.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Karina Afur y Sebastián López participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Dra. Adriana Pirro, amigos y ex compañeros de trabajo lamentan tu partida. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. María Nelva de Ahuad, junto a sus hijos Rodolfo, Silvina, Paulina y Luciana participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Abel M. Paz, Gabriela F. Suárez y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Juan B. Paz, Natalia Soria y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Marta Ducca De Fraguas, sus hijos Marta María, María Alejandra, María Florencia y Fernando Fraguas; hijos políticos, nietos y bisnieto participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Se ruega una oración en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Tus hermanos de la IVº Promoción del L.M.G.A.L. participan tu fallecimiento querido Pecas, te vamos a extrañar.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Matías Balmaceda, Gabriela Carrizo y Cecilia López de Balmaceda, junto a sus familias participan con dolor su fallecimiento.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Familia de Juana Fernández de Focchi y sus hijos Alejandro, Luciana, Pedro pablo, Bettiana y Daniela participan con profundo dolor su fallecimiento.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Te voy a extrañar, hermano del alma. Alejandro Focchi y sus hijos Wadi, Alejo, Luisina y Trini.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Gloria Herrera de Ábalos, Mario Roberto Ábalos y flia. participan con profundo dolor la partida de Federico, hijo de su querida amiga Carolina. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Walter Orellana y Erich Orellana y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. María Angélica Urueña, junto a su familia, Margarita Zain Fernández y María Pía Urueña participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Fede y acompañan a toda su familia en tan doloroso momento.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Fernando Drube, Guadalupe Abalos y sus hijos Bautista e Inés (as) despiden con profunda tristeza al querido amigo y ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Lic. Ricardo Dalale y familia, Dr. Osvaldo Palau y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Lionel Delano Moya, su esposa Ema Mercedes Figueroa y sus hijos participan con pesar el fallecimiento de Federico y acompañan a su querida familia en este doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Inmenso dolor. Viviana Moreno y sus hijos Roberto, Florencia y Facundo, Lucas y su nieto Benjamín, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria, acompañando con amor a toda su querida familia.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Gustavo Sarquiz y flia. participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Elsa Fernández de Mayuli, sus hijos, nietos y bisnieta participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Sus entrañables amigas que siempre la acompañarán Gringa de Carrasco, Zulema de Julián, Tata Vital de Bau, Marta de Castiglione, Yoyi de Mayuli, Nené López González de Castillo y Pampi de Viano, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Florencia Chazarreta e hijos participan con profundo dolor del hermano de su amigo Daniel, ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Sus colegas Delia Pacheco Cueto y Juan Ibáñez Pacheco y flia. participan con pesar su fallecimiento y acompañan a toda su familia.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Sus ex compañeros de la H. C. de D. de la Pcia.: Celia Elena Salto, Adrián Santos, Delia Pacheco Cueto y Carmen Campitelli participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a toda la familia, rogando a Dios resignación ante irreparable pérdida.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. María Mercedes Carrasco de Casado, sus hijos Aníbal y Marilé con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Diego Jozami y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amigo Daniel. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Marcelo E. Elías, su esposa Elia Manfredi e hijas participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Peca y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Teresita Ulibarri de Elías y Verónica Elías participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Grupo Ray Runnig participan con dolor el fallecimiento del hermano de nuestro compañero Daniel y acompañan a su familia en este difícil momento.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Juan Coronel, Antonio Juárez, Margarita Tevez, Pinky Villalba y Sandra Guzmán participan su fallecimiento, acompañan a su familia y piden que el Cielo esté de fiesta porque recibe a un ángel.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Pedro Livio Díaz Yocca participa con profundo dolor el fallecimiento de Federico. Ruega oraciones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Andrés Rojas, Fabiana Escontrela, sus hijos Lucila, Valentina, Andrés y Delfina participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Edmundo Alberto Gómez, Analía Terzano y sus hijos Diego Emiliano, Luciana María y Cecilia María Gómez Terzano participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Fede y acompañan con mucho cariño a toda su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri, sus hijos y nietos, participan el fallecimiento y acompañan a sus hermanos Pablo y Daniel en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Hilton Lo Bruno y familia participan con dolor su fallecimiento. Que brille para él la Luz que no tiene fin.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Luisa Gomez Coronel de Lucatelli, sus hijos Mariana, Martín, Pablo y sus respectivas familias participan el fallecimiento de Federico y acompañan a su esposa, padres y hermanos.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Pablo Ramón Lucatelli (a), su esposa Belén Amado (a) y sus hijitos participan la pérdida de Federico y le envían un abrazo y un cariñoso saludo a la familia y en especial a su amigo Daniel.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. "El Señor es mi Pastor nada me faltará " (Sm. 23 La Biblia) Irma Ise de Velarde y familia participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su madre y familiares en el dolor de la partida. El Señor los consuele en su dolor.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Teresita Rizo Patrón de Varela y familia acompañan en este difícil momento a su querida amiga Carolina rogando resignación para sus seres queridos.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Beba Fiorini de Campitelli, sus hijos Héctor, Marty y Diego Cardona, sus nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con gran pesar a su familia. Ruegan oraiones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Luisa Astún de Marañón, Rosi Orieta de Leiva, Olga Chemas de Llinás participan con dolor el fallecimiento del hijo de la querida amiga Carolina, la abrazan con profundo cariño en este triste momento y ruegan al Señor le dé cristiana resignación a ella y toda su familia.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Dra. Haydee Salgado de Rusz y flia., participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su seres queridos ante irreparable perdida. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. C.P.N. Jose Alberto Zani y flia., participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su flia. en oraciones, ruegan por su eterno descanso.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Peca; Puchero Muratore, particia con profundo dolor tu partida, faltara alguien importante en cada partido del Ferro. Ruego oraciones en tu memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Luis, Diego y Martin Zalazar y Liz Bovati, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Livio Alfredo Yocca, su esposa Josefina Fuhr de Yocca y sus hijos Valentin y Faustino, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.,

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Julio Hernandez y Roxana Garcia, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Chocho, Carolina, Pablo y Tula en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Carlos A. Ramos y Maria Josefina Rímini, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Que el Señor te cobije en tu morada. Jorge Manuel Salvatierra y flia., participa su fallecimiento y acompaña a su hermano Pablo, a sus padres y demás familiares en este profundo dolor.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Eduardo Cheein ( Mafu ), participa su fallecimiento y acompaña a su Amigo Pablo en su dolor.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. María Sara Araujo, Ramón Eduardo Fernández y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Federico.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Alfredo Daniel Pérez Gallardo y su familia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. La Familia de Bancred, Galeria Tufi, Tufi Express, Santiago Deportes y la Perla participan con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Eduardo Jozami y Sra. Elizabeth Julián participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano del Dr. Daniel R. Polti.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Elías, Maia, Nicolás, Tufi, Riod y sus respectivas familias participan con profundo dolor y acompañan al Dr. Daniel Rojas Polti y familia en este momento tan difícil.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Juan José Lami Polti y su esposa María Luisa, sus hijos Juan, Lucía, Marcela, sus hijos políticos y nietos participan con dolor el fallecimiento de su querido sobrino. Elevan oraciones en su memoria y resignación a su familia.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Beatriz Ledesma de Píccoli, sus hijos Claudia, Daniel y Ximena, sus nietos Santo, Luisina y Sofía participan con profundo dolor la perdida de Federico, acompaña a su familia en este triste momento y eleva oraciones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Alejandro Darchuk, Dora Ibarra de Darchuk y sus hijos acompañan a la familia en esta triste pérdida.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Andrés Barrionuevo, Juan Antonio Jorge, Alicia Ines Leguizamon, Mariano Gigena, Evelina Estofan, Sergio Brandan, Agustin Meneghini, Luciana Martinez y Tribunal de Disciplina participan del fallecimiento de su colegiado . Se elevan oraciones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Teresita Amadey lamenta profundamente el fallecimiento del hijo de su amiga Carolina. Elevará oraciones para que el alma de Federico descanse en paz y para que su familia encuentre pronta resignacion.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Marta Polti de Capizzani, Francisco Polti y Enrique Polti, participan con dolor el fallecimiento de su primo, y acompañan a su familia. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. Dr. Elias Guillermo Murad y Jorge Marcelo Murad, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS POLTI, FEDERICO ARISTÓBULO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. CPN. Guillermo Raed y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, WALTER RADAMES (q.e.p.d.) Falleció el 01/1/19|. Su compañera de vida Susana. Sus hijos Walter y Carolina y Guido, su nieto Germán y demás fliares. participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados cmenterio La Piedad. Servicio Iosep Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

SÁNCHEZ DE SANTOS, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Su esposo: Felipe Santos, sus hijos: Patricia y Sergio, sus hijos Pol.: Jovita y Daniel, sus nietos: Ale, Daniela, Rocío, Juan, Romina y Leysa, part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cement. Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SÁNCHEZ DE SANTOS, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Sus hijos Sergio y Jovita y tus nietos Rocio y Romina, participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan por su eterno descanso y elevan oraciones en su querida memoria.

SÁNCHEZ DE SANTOS, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Caminante no hagas ruido que mi madre se ha dormido en los brazos del Señor. Su hija Patricia, su esposo Daniel Neme y sus nietos Ale, Daniela, Juan, Leysa y Franco, participan con profundo dolor su fallecimiento.

SÁNCHEZ DE SANTOS, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. "Que el Señor la reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno". Participan con profundo dolor su fallecimiento María del Rosario Gallo, Gustavo Gallo y sus hijos Candela y Gustavito. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE SANTOS, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. León Martinetti, Carmen Lantella y familia participan su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a Patricia y familia y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE SANTOS, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Betty Di Luca y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de doña Mecha. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE SANTOS, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. El Excmo Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, acompaña con profundo dolor al Juez del Juzgado Civil y Comercial de 3º nominación, Dr. Daniel Santos y a la Directora de la Dirección de Administración del Poder Judicial, C.P.N Patricia Liliana Santos, por el fallecimiento de su madre, expresando nuestras más sentidas condolencias ante tan irreparable pérdida.

SÁNCHEZ DE SANTOS, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Nancy Silva Neder y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE SANTOS, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Su acompañante hasta la morada final, Maria Paz y esposo Marcelo Diaz, participan su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

SÁNCHEZ DE SANTOS, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Su vecina Negra Anelli, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su esposo e hijos en este momento. Eleva oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE SANTOS, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Olga Psanucci de Neme, hijos y nietos y Osvaldo Panucci, participan con profundo dolor el fallecimiento de su Consuegra. elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE SANTOS, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Los compañeros judiciales y segunda familia del Civil 4'ª Nom. Acompamos del Dr. Sergio J. Santos y a su flia. con profundo dolor por la partida de su Madre. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE SANTOS, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Sus vecinos Estanislao Kozlowski, Sara Anelli, sus hijos Daniel, Viviana, Yeyé, Ariel y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijos en este momento de dolor.

SÁNCHEZ DE SANTOS, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus compañeros de la promocion 78 de la Escuela de Comercio de su hija Patricia. Acompañan en su dolor por el fallecimiento de su madre. Rogamos oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE SANTOS, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Su alma bondadosa no tiene olvido, no tiene ausencia, no tiene adios. Mario Ernesto Osorio, su esposa Orfellia Meneghini, sus hijos Mario Ernesto y Ana, Claudia y Mariela., participan con dolor su fallecimiento, que descanse en paz nuestra amiga Rosario en los brazos de Jesus.

SÁNCHEZ DE SANTOS, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas". Los compañeros de la Dirección de Administración de su hija Cont. Patricia Santos participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE SANTOS, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Norma Bravo participa el fallecimiento de la madre de Patricia Santos. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, MARCELO EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Sus padres Graciela y Fredy, su hermana Yesica, sus hijas Valentina, Victoria, Ludmila y María, su novia Cinthia y su sobrino Matías, primos, tíos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SANTILLÁN, MARCELO EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Honorable Comisión Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza cuerpo General de delegados y subcomisión de Jubilados y pensionados participan el fallecimiento del socio. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SANTILLÁN, MARCELO EMANUEL (Cachito) (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Fernando Cáceres, Mariano Roca participan con dolor el fallecimiento del hijo de su amigo Freddy y ruegan oraciones en su querida memoria.

SANTILLÁN, MARCELO EMANUEL (Cachito) (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Sara Alicia Bravo de Collado y sus hijos Walter, Antonio, José, Rafael y Daniel Collado con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento del hijo de su apreciado amigo Freddy Santillán y ruegan oraciones en su querida memoria.

TOLEDO DE TEVEZ, SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/19|. Señor ya esta ante ti, haz que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos Dina, Juan y Liliana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

TOLEDO DE TEVEZ, SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/19|. Señor tu hija ya esta ante ti, haz que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hija Liliana, nietos Valeria, Ma. Laura, Marcos y Lautaro, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

TOLEDO DE TÉVEZ, SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/19|. Compañeros de Inmobiliaria Rural de su hija Liliana la acompañamos en este dificil momento; Nolberto Perez Rivas, Marta Barrientos, Carlos Saavedra, Maria Adela Tosi, Evangelina Andrade, Manini del Castaño, Liliana Contreras, Ramon Salvatierra, Oscar Romaya, Giselle Campos y Adriana Pereyra. parrticipan su fallecimiento.

TOLEDO, SOLEDAD DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 01/0119|. Sus hijos Dina, Liliana y Juan h. pol. Nelida, nietos, bisnietos y demas flaires. partic. sus fallec. cementerio La Piedad Servicio Iosep Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

UMBIDES, ELVIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. "Glorifiquemos a Dios también en medio de nuestro sufrimiento". Sus compañeras y amigas de la Escuela Nº 23 "Manuel Belgrano": Gladys de Contreras, Mirta Juárez, María de Baez, Aída de Salomón, Gladys Paladea, Elba de Ruiz, Teresita de Zuain, Cristina de Juárez, Rosa de Torcibia, Pelusa y Enrique Bobes participan dolidos su deceso y ruegan a Dios por su descanso eterno y consuelo para sus familiares.

UMBIDES, ELVIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/18|. "Señor recíbelo en tus brazos". Sus vecinos Aldo Roldan, Lilia Palomo e hijos Joaquín, Eugenia y Ramiro participan con dolor su fallecimiento y acompañan en tan difícil momento a sus hijos Lucas, Sebastián, Mary y Carlos. Elevan oraciones en su memoria.

VAZQUEZ, MARTHA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Su esposo Carlos, sus hijos Sebastian, Debora, Maria, Alejandra, hijos pol. nietos y demás fliares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados cementerio La Piedad Servicio Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CÁCERES, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/18|. La Asociación Santiagueña de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual (ASPADI), su Centro Educativo y Talleres Protegidos de Producción participan el fallecimiento del señor Cáceres Rodolfo Antonio, padre de nuestro compañero de trabajo René Cáceres. Elevan oraciones en su memoria.

DIÓSQUEZ, JOSÉ HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Su esposa María José, sus hijos Mateo, Tadeo, Máximo, su madre: Nanci, Noemí, hermanos, Luis, Luján participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 10 en el cementerio La Misericordia. EMPRESA SANTIAGO.

GOROSITO ISORNI, EDMUNDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/18|. Luis Ricardo Marhe acompaña a su familia en este difícil momento y ruega oraciones en su memoria.

GOROSITO ISORNI, EDMUNDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/18|. María Ramendo y Ricardo Ramendo y familia participan con gran dolor su fallecimiento y piden al Señor por su eterno descanso.

GOROSITO ISORNI, EDMUNDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/18|. Carlos A. Gómez Abram, su esposa Alcira María E. Truol Robledo, hijos y personal de Salón Amadeus acompañan a su familia y despiden con dolor al amigo y destacado profesional.

CONCHA, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Fallecio 1/1/19|. Sus hermanos Oscar. Luis. Hector .Francisca. Romelia. Cecilia. Lili. Belindo. sobrinos.y primos y demas familiares Sus resto seran inhumados hoy 9 hs. en el cementerio De Villa Silipica, Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

LUCERO, SILVINA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Sus hijos Ismael, Evelin, Yamila y Sabrina. h. pol. Sandra y Carlos, su nieta Melanie y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa la Punta. Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

PAZ, RAMÓN ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/18|. Sus padres Olga Paz. Orlando Soria. Hnos. Armando.Omar. Alicia.Laura. Fredi. Cristian .Lucia . hnos. polit. sobrinos y demas flia., sus resto fueron inhumados en el dia de ayer en el cementerio. De Villa Jimenez Cob. Norcen. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162 Tel..4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

DÍAZ GALLO, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/18|. Señor, Dios mío: hoy vuelven las lágrimas a caer como perlas al vacío recordando a un ser querido y fallecido. Pero Nuestro amor es tan grande hacia ti que no cuestionamos nada: está contigo Tu la cuidas como la cuidaríamos aquí en la tierra. Mientras en nuestros corazones siga viviendo, sólo su cuerpo se habrá marchado. Sus hermanos Enrique, Félix, Paco, Elsa, sus sobrinos José, Ramiro, Andrea, Cristian, Estela, sus adorados nietos Julieta, Solana, Alexis. Expresamos nuestro agradecimiento al cuerpo médico que estuvo de guardia el día 23/12/18, personal de enfermería de la sala 3 Clinica médica y ginecología. A toda nuestra familia, tíos de corazón, amigos, vecinos y a todas aquellas personas que nos acompañaron en estos momentos difíciles. Invitamos a la misa hoy 2/1/19 a las 20.30 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento.

GÓMEZ, HADI DEL VALLE (Cuca) (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/18|. "Puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreír porque ha vivido. Tu corazón puede estar vacío o puede estar lleno del amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío o puedes hacer lo que a ella le gustaría: Sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Sus hijas Hady, Sylvina, María Belén, Gissella, sus hijos políticos, sus nietos Sofía y Martino invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse un año de su fallecimiento.

URTUBEY DE FERREYRA, SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/12|. Ningún calor nos envuelve con tanta compasión como tus abrazos madre nuestra. Sus hijas Silvia Ferreyra de Wede y Aurora Ferreyra de Ávido y familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

BONAHORA DE OVEJERO, ESMERALDA TORIBIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Recordamos con todo nuestro amor a nuestra querida, abuela y bisabuela, siempre la pasamos muy lindo con vos. Viviste una vida increible y larga de 95 años, donde lograste mucho y la disfrutaste y diste todo a la familia. Paul, Alejandra y Sophia.