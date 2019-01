Indican que la inversión creció 2% entre enero y noviembre del 20

02/01/2019 -

La inversión creció 2% en los primeros nueve meses de 2018 en su comparación interanual a pesar de que el tercer trimestre cerró con números negativos, en parte debido a los mayores costos para importar, la menor actividad en el sector agrario e industrial y la suba de tasas de interés.

Según el último informe del Monitor de la Inversión, que elabora mensualmente la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), en el tercer trimestre los flujos de inversión extranjera directa alcanzaron los US$ 3.150 millones, un 5% menos que en el mismo período de 2017.

De ese total, US$ 2.100 millones fueron de reinversión de utilidades de parte de las empresas, US$ 710 millones correspondieron a aportes de accionistas y US$ 340 millones fueron toma de deuda con matrices.