Fotos Boudou pronostica que Macri no gana por el desastre económico

02/01/2019 -

El ex vicepresidente Amado Boudou consideró que el presidente Mauricio "Macri no tiene chances de ser reelecto" en 2019 y en tono irónico sostuvo que en la próxima Navidad el líder del PRO no estará en la Presidencia.

Boudou, quien el 12 de diciembre recuperó su libertad luego de haber pasado 70 días en el penal de Ezeiza por la causa Ciccone, aseguró que la ex presidenta Cristina Kirchner es "la figura más importante de todos los espacios políticos de la Argentina’.

No ganan"Yo no creo que (Macri) tenga chances de reelegir’, afirmó en declaraciones a radio Cooperativa respecto de las encuestas que muestran al presidente con posibilidades de renovar su mandato.

Y remarcó: "Este año no gana Cambiemos y vamos a tener una Navidad sin Mauricio Macri’.

Desastre

El ex ministro de Economía vaticinó que ‘en algún momento este desastre va a tocar un piso’ y adelantó que ‘lo máximo que puede haber es una meseta, pero muy inferior al gobierno anterior".

Sobre el armado electoral de la oposición para vencer a Cambiemos, opinó que "el tema no es de nombres, sino de la propuesta que se le hace a la sociedad" por parte de los opositores.